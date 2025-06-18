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18 июня 2025, 12:10 Читати українською

Таиланд отменил налог на прибыль с криптовалют

Кабмин Таиланда освободил операции с цифровыми активам от подоходного налога сроком на пять лет. Об этом сообщил заместитель министра финансов Джулапун Аморнвиват.

Кабмин Таиланда освободил операции с цифровыми активам от подоходного налога сроком на пять лет.
Фото: depositphotos

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Льготный период

Льготный период продлится с 1 января 2025 года по 31 декабря 2029.

Основное условие для получения освобождения от налога — проведение сделок через местных брокеров и торговые платформы, которые имеют лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам Таиланда. Этот шаг направлен на повышение прозрачности рынка и поддержку регулируемых участников, отметил Аморнвиват.

По словам Аморнвивата, в будущем инициатива может привести к введению других налогов, например НДС на связанные с криптовалютами услуги. По его прогнозам, в среднесрочной перспективе льготный период принесет в бюджет не менее 1 млрд бат.

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Заместитель министра финансов заявил, что «Таиланд является одной из первых стран в мире, внедривших столь четкое законодательство и конкретные налоговые меры для регулирования сферы цифровых активов».

Он сообщил, что Налоговое управление страны уже готовится к внедрению стандартов обмена информацией ОЭСР.

«Я убежден, что это еще один важный шаг на пути к повышению экономического потенциала нашей страны и прекрасная возможность для тайских предпринимателей вырасти и заявить о себе на мировой арене», — заключил Аморнвиват.

Напомним

  • Таиланд в последние годы стал одной из самых дружественных юрисдикций для цифровых активов.
  • В частности, по данным Chainalysis, Таиланд вошел в двадцатку стран по уровню внедрения криптовалют, причем почти 40% объемов пришлись на USDT.
  • Пхукет стал экспериментальной зоной для проведения платежей на острове в криптовалюте, а регулятор Таиланда планирует запустить торговлю облигациями на блокчейн-платформе.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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