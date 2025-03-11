В Таиланде официально разрешили использовать USDT

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 марта 2025, 11:39 Читати українською

В Таиланде официально разрешили использовать USDT

Компания-эмитент стейблкоинов USDT — Tether — сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда одобрила использование USDT для торговли в пределах страны, листинг актива на регулируемых биржах и осуществление расчетов со стейблкоинами, пишет Incrypted.

Компания-эмитент стейблкоинов USDT — Tether — сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда одобрила использование USDT для торговли в пределах страны, листинг актива на регулируемых биржах и осуществление расчетов со стейблкоинами, пишет Incrypted.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробностиНовые правила, направленные на повышение гибкости в сфере цифровых активов, начнут действовать с 16 марта 2025 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

Новые правила, направленные на повышение гибкости в сфере цифровых активов, начнут действовать с 16 марта 2025 года.

SEC Таиланда ранее проводила опрос по этим изменениям, которые были окончательно утверждены в феврале 2025 года с широкой поддержкой отрасли.

«Признание регулятором USDT как официально одобренной криптовалюты является ключевым моментом в развитии цифровых активов в регионе и важным шагом в совершенствовании регуляторной базы Таиланда. Это обеспечит инвесторам большую гибкость и выбор, способствуя развитию более динамичной и устойчивой отрасли», — говорится в заявлении.

Напомним

Таиланд в последние годы стал одной из самых дружественных юрисдикций для цифровых активов. В частности, по данным Chainalysis, Таиланд вошел в двадцатку стран по уровню внедрения криптовалют, причем почти 40% объемов пришлись на USDT.

Пхукет стал экспериментальной зоной для проведения платежей на острове в криптовалюте, а регулятор Таиланда планирует запустить торговлю облигациями на блокчейн-платформе.

«Мы очень ценим тайский рынок и постоянно ищем способы улучшить наши услуги и предложения. Наш приоритет — обеспечить пользователям в Таиланде безопасный, прозрачный и надежный опыт использования стейблкоинов», — подчеркнул генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
11 марта 2025, 11:43
#
Мудро.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами