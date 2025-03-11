В Таиланде официально разрешили использовать USDT

Компания-эмитент стейблкоинов USDT — Tether — сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда одобрила использование USDT для торговли в пределах страны, листинг актива на регулируемых биржах и осуществление расчетов со стейблкоинами, пишет Incrypted.

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Подробности

Новые правила, направленные на повышение гибкости в сфере цифровых активов, начнут действовать с 16 марта 2025 года.

SEC Таиланда ранее проводила опрос по этим изменениям, которые были окончательно утверждены в феврале 2025 года с широкой поддержкой отрасли.

«Признание регулятором USDT как официально одобренной криптовалюты является ключевым моментом в развитии цифровых активов в регионе и важным шагом в совершенствовании регуляторной базы Таиланда. Это обеспечит инвесторам большую гибкость и выбор, способствуя развитию более динамичной и устойчивой отрасли», — говорится в заявлении.

Напомним

Таиланд в последние годы стал одной из самых дружественных юрисдикций для цифровых активов. В частности, по данным Chainalysis, Таиланд вошел в двадцатку стран по уровню внедрения криптовалют, причем почти 40% объемов пришлись на USDT.

Пхукет стал экспериментальной зоной для проведения платежей на острове в криптовалюте, а регулятор Таиланда планирует запустить торговлю облигациями на блокчейн-платформе.

«Мы очень ценим тайский рынок и постоянно ищем способы улучшить наши услуги и предложения. Наш приоритет — обеспечить пользователям в Таиланде безопасный, прозрачный и надежный опыт использования стейблкоинов», — подчеркнул генеральный директор Tether Паоло Ардоино.