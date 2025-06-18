OpenAI получила контракт от Пентагона на $200 миллионов на поставку инструментов ИИ

Министерство обороны США заключило с компанией OpenAI контракт на сумму до $200 млн на разработку прототипов искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона от 16 июня.

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Проект включает ключевые задачи в оборонной и административной сферах. Работы будут проходить в округе Колумбия, завершение ожидается в июле 2026 года.

Контракт стал частью новой инициативы OpenAI for Government, направленной на интеграцию передовых ИИ-инструментов в работу государственных учреждений. Компания подчеркнула, что будет оказывать поддержку госслужащим, помогая им повышать эффективность и сокращать рутинные процессы.

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OpenAI планирует предоставить Пентагону доступ к своим мощным моделям, включая ChatGPT Enterprise и ChatGPT Gov, в безопасных средах. Также предусмотрена работа над кастомизированными решениями для нужд национальной безопасности и сопровождение пилотных запусков.

Пентагон рассчитывает применить наработки OpenAI для автоматизации бюрократических процессов, улучшения доступа военнослужащих к медицине, анализа закупок и киберзащиты. Все кейсы будут отвечать внутренней политике использования ИИ от OpenAI и требованиям конфиденциальности.

По словам представителей компании, проект с Пентагоном демонстрирует растущий интерес госорганов к использованию ИИ в управлении.

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До этого OpenAI уже сотрудничала с NASA, NIH, Минфином и лабораториями нацбезопасности США, включая Лос-Аламос и Ливермор.