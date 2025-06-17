Гетманцев: пятикратный рост налогов на горючее принес бюджету более $1 миллиарда

Благодаря пятикратному росту налогов на горючее, государственный бюджет Украины в 2024 году получил более $1 млрд дополнительных поступлений. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев , сообщает «Минфин» со ссылкой на Новости.LIVE.

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Вывод рынка из тени

По словам Гетманцева, повышение налогов на горючее в 2023 году помогло вывести из тени более $1,5 млрд, а уже в 2024 году этот показатель вырос до $2,5 млрд.

«С учетом существующих тенденций, у государства есть потенциал перевыполнить плановые показатели бюджета на 2025 год», — отметил председатель комитета.

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Он добавил, что за первые пять месяцев 2024 года фискальные органы собрали около 41 млрд грн, что соответствует примерно $1 млрд. Хотя сейчас наблюдается некоторое отставание от графика, Гетманцев выразил уверенность, что фискальная служба догонит его и обеспечит необходимые поступления в бюджет.