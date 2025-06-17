Напряжение между OpenAI и Microsoft достигло критической точки: будущее партнерства под вопросом

Отношения между лидером искусственного интеллекта OpenAI и технологическим гигантом Microsoft, когда-то являвшимся примером успешного партнерства, достигли «точки кипения». Напряжение растет из-за разногласий относительно будущего их сотрудничества, ключевых активов и финансовых договоренностей. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на The Wall Street Journal.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стремление OpenAI к независимости

OpenAI стремится ослабить контроль Microsoft над своими ИИ-продуктами и вычислительными ресурсами. Ключевым моментом является получение согласия Microsoft на превращение OpenAI в коммерческую компанию, что позволит привлечь больше средств и выйти на публичный рынок.

Переговоры настолько усложнились, что в последние недели руководство OpenAI даже обсуждало «ядерный вариант»: возможность обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении во время их партнерства.

Это может предусматривать обращение в федеральные регуляторные органы с просьбой проверить условия контракта на возможные нарушения антимонопольного законодательства, а также проведение публичной кампании.

Такой шаг может угрожать шестилетним отношениям, считающимся одними из самых успешных в истории технологий.

«У нас есть долгосрочное, продуктивное партнерство, которое предоставило удивительные инструменты ИИ для всех. Переговоры продолжаются, и мы оптимистично настроены на то, что продолжим создавать вместе в течение многих лет», — говорится в совместном заявлении компаний.

Ключевые споры

Основные разногласия между OpenAI и Microsoft касаются нескольких критических аспектов:

Приобретение Windsurf: компании находятся в тупике относительно условий приобретения OpenAI стартапа по кодированию Windsurf за $3 млрд. По текущему соглашению Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI, но OpenAI не хочет, чтобы Microsoft имела доступ к интеллектуальной собственности Windsurf.

компании находятся в тупике относительно условий приобретения OpenAI стартапа по кодированию Windsurf за $3 млрд. По текущему соглашению Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI, но OpenAI не хочет, чтобы Microsoft имела доступ к интеллектуальной собственности Windsurf. Доля Microsoft: компании расходятся во мнениях относительно того, какую часть Microsoft получит в новой публичной компании OpenAI. Microsoft требует большую долю, чем OpenAI готова предоставить.

компании расходятся во мнениях относительно того, какую часть Microsoft получит в новой публичной компании OpenAI. Microsoft требует большую долю, чем OpenAI готова предоставить. В зависимости от Microsoft Azure: OpenAI хочет заключать соглашения с другими облачными провайдерами, чтобы расширить продажи своих технологий и получить дополнительные вычислительные ресурсы. Microsoft имеет эксклюзивное право на продажу программного обеспечения OpenAI через свою облачную платформу Azure и является единственным поставщиком вычислительных мощностей.

OpenAI хочет заключать соглашения с другими облачными провайдерами, чтобы расширить продажи своих технологий и получить дополнительные вычислительные ресурсы. Microsoft имеет эксклюзивное право на продажу программного обеспечения OpenAI через свою облачную платформу Azure и является единственным поставщиком вычислительных мощностей. Общий искусственный интеллект (AGI): Microsoft стремится сохранить доступ к моделям OpenAI даже после того, как стартап объявит о достижении уровня человеческого интеллекта (AGI), что, согласно текущему соглашению, завершило бы их партнерство.

Microsoft стремится сохранить доступ к моделям OpenAI даже после того, как стартап объявит о достижении уровня человеческого интеллекта (AGI), что, согласно текущему соглашению, завершило бы их партнерство. Конкуренция: со временем партнеры превратились в конкурентов в продуктах, от потребительских чат-ботов до ИИ-инструментов для бизнеса. В прошлом году Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, даже нанял конкурента Сэма Альтмана (гендиректора OpenAI) для секретной разработки моделей для Microsoft.

OpenAI должен завершить свое превращение в коммерческую компанию до конца года, в противном случае рискует потерять $20 млрд финансирования.

Читайте также: OpenAI достигла $10 миллиардов годового дохода благодаря успеху ChatGPT

Регуляторный контроль и история партнерства

Сотрудничество Microsoft и OpenAI уже находится под пристальным вниманием регуляторов. В прошлом году Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала широкое антимонопольное расследование по Microsoft, а также изучала инвестиции компании в OpenAI и другие крупные технологические инвестиции в ИИ.

Microsoft впервые инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году. Согласно действующему контракту, технологический гигант имеет эксклюзивное право продавать программные инструменты OpenAI через свою облачную платформу Azure и имеет приоритетный доступ к технологиям стартапа.

Хотя Microsoft позволила OpenAI создать собственный проект дата-центра Stargate в прошлом году, основные вопросы их взаимодействия остаются нерешенными.