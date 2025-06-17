Напряжение между OpenAI и Microsoft достигло критической точки: будущее партнерства под вопросом

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июня 2025, 16:04 Читати українською

Напряжение между OpenAI и Microsoft достигло критической точки: будущее партнерства под вопросом

Отношения между лидером искусственного интеллекта OpenAI и технологическим гигантом Microsoft, когда-то являвшимся примером успешного партнерства, достигли «точки кипения». Напряжение растет из-за разногласий относительно будущего их сотрудничества, ключевых активов и финансовых договоренностей. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отношения между лидером искусственного интеллекта OpenAI и технологическим гигантом Microsoft, когда-то являвшимся примером успешного партнерства, достигли «точки кипения».
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Стремление OpenAI к независимости

OpenAI стремится ослабить контроль Microsoft над своими ИИ-продуктами и вычислительными ресурсами. Ключевым моментом является получение согласия Microsoft на превращение OpenAI в коммерческую компанию, что позволит привлечь больше средств и выйти на публичный рынок.

Переговоры настолько усложнились, что в последние недели руководство OpenAI даже обсуждало «ядерный вариант»: возможность обвинить Microsoft в антиконкурентном поведении во время их партнерства.

Это может предусматривать обращение в федеральные регуляторные органы с просьбой проверить условия контракта на возможные нарушения антимонопольного законодательства, а также проведение публичной кампании.

Такой шаг может угрожать шестилетним отношениям, считающимся одними из самых успешных в истории технологий.

«У нас есть долгосрочное, продуктивное партнерство, которое предоставило удивительные инструменты ИИ для всех. Переговоры продолжаются, и мы оптимистично настроены на то, что продолжим создавать вместе в течение многих лет», — говорится в совместном заявлении компаний.

Ключевые споры

Основные разногласия между OpenAI и Microsoft касаются нескольких критических аспектов:

  • Приобретение Windsurf: компании находятся в тупике относительно условий приобретения OpenAI стартапа по кодированию Windsurf за $3 млрд. По текущему соглашению Microsoft имеет доступ ко всей интеллектуальной собственности OpenAI, но OpenAI не хочет, чтобы Microsoft имела доступ к интеллектуальной собственности Windsurf.
  • Доля Microsoft: компании расходятся во мнениях относительно того, какую часть Microsoft получит в новой публичной компании OpenAI. Microsoft требует большую долю, чем OpenAI готова предоставить.
  • В зависимости от Microsoft Azure: OpenAI хочет заключать соглашения с другими облачными провайдерами, чтобы расширить продажи своих технологий и получить дополнительные вычислительные ресурсы. Microsoft имеет эксклюзивное право на продажу программного обеспечения OpenAI через свою облачную платформу Azure и является единственным поставщиком вычислительных мощностей.
  • Общий искусственный интеллект (AGI): Microsoft стремится сохранить доступ к моделям OpenAI даже после того, как стартап объявит о достижении уровня человеческого интеллекта (AGI), что, согласно текущему соглашению, завершило бы их партнерство.
  • Конкуренция: со временем партнеры превратились в конкурентов в продуктах, от потребительских чат-ботов до ИИ-инструментов для бизнеса. В прошлом году Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, даже нанял конкурента Сэма Альтмана (гендиректора OpenAI) для секретной разработки моделей для Microsoft.

OpenAI должен завершить свое превращение в коммерческую компанию до конца года, в противном случае рискует потерять $20 млрд финансирования.

Читайте также: OpenAI достигла $10 миллиардов годового дохода благодаря успеху ChatGPT

Регуляторный контроль и история партнерства

Сотрудничество Microsoft и OpenAI уже находится под пристальным вниманием регуляторов. В прошлом году Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала широкое антимонопольное расследование по Microsoft, а также изучала инвестиции компании в OpenAI и другие крупные технологические инвестиции в ИИ.

Microsoft впервые инвестировала $1 млрд в OpenAI в 2019 году. Согласно действующему контракту, технологический гигант имеет эксклюзивное право продавать программные инструменты OpenAI через свою облачную платформу Azure и имеет приоритетный доступ к технологиям стартапа.

Хотя Microsoft позволила OpenAI создать собственный проект дата-центра Stargate в прошлом году, основные вопросы их взаимодействия остаются нерешенными.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами