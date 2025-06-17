Нацкомиссия одобрила размещение облигаций «Новой почты» на 2 млрд грн

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в конце мая приняла решение о размещении двух новых выпусков облигаций компании «Новая почта», серий G и H на номинальную сумму 1 млрд грн каждый. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

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Как отмечается в решениях регулятора, эмитент планирует осуществить частное размещение облигаций.

В системе раскрытия информации SMIDA указано, что номинал одной облигации 1 тыс. грн.

35% инвестиций будут привлечены в развитие терминальной сети, 15% в ИТ, 30% инвестиций в BDF контейнеры и автотранспорт и 20% в тару для размещения посылок.

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