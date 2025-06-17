В Киеве в результате обстрела 1148 домов остались без света — ДТЭК

Из-за массированной атаки, которую российские оккупанты устроили в ночь с 16 на 17 июня 1148 домов киевлян остались без света. Об этом сообщает ДТЭК.

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Детали

Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.

«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью. Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку», — говорится в сообщении.

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Атака на Киев

Ночью россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом террористов гражданская инфраструктура в Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черниговской областях, Одессе и городе Киеве.

Повреждены многоквартирные дома, общежития, детский сад. В Киеве, в Соломенском районе, частично разрушен дом с 1 по 9 этаж.

В результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 15 человек, более 59 госпитализированы, около 99 пострадавших.

Большинство — в Соломенском районе.