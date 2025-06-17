Из-за массированной атаки, которую российские оккупанты устроили в ночь с 16 на 17 июня 1148 домов киевлян остались без света. Об этом сообщает ДТЭК.
В Киеве в результате обстрела 1148 домов остались без света — ДТЭК
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Детали
Энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.
«Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью. Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку», — говорится в сообщении.
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Атака на Киев
Ночью россия снова атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом террористов гражданская инфраструктура в Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черниговской областях, Одессе и городе Киеве.
Повреждены многоквартирные дома, общежития, детский сад. В Киеве, в Соломенском районе, частично разрушен дом с 1 по 9 этаж.
В результате массированной атаки на Киев погибли по меньшей мере 15 человек, более 59 госпитализированы, около 99 пострадавших.
Большинство — в Соломенском районе.
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