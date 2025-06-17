Массированная атака на Киев: «Укрпочта» потеряла два отделения

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский сообщил , что в результате ночной вражеской атаки с 16 на 17 июня компания потеряла два отделения в Киеве — 03124 и 03126.

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«Команда, некоторые члены которой сами потеряли дом, делает все возможное, чтобы как можно оперативнее возобновить работу, ведь пенсионеры уже с утра спрашивали о пенсиях», — написал Смилянский.

Фото: телеграм-канал Смелянского

По его словам, предварительно — уже завтра возобновит работу отделенияе 03124 по новому адресу. Отделение 03126 будет временно обслуживаться через 03061.

Атака на Киев

Ночью россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Под ударом террористов снова гражданская инфраструктура в Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черниговской областях, Одессе и Киеве.

Повреждены многоквартирные дома, общежития, детский сад. В Киеве, в Соломенском районе частично разрушен дом с 1 по 9 этаж. Под завалами могут быть еще люди. Спасатели работают на месте, чтобы оказать помощь пострадавшим.

К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 15 погибших в результате российской атаки, в том числе гражданин США. Около 75 раненых, в том числе около 60 в Киеве, среди них дети.