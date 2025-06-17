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17 июня 2025, 10:46 Читати українською

Эксперты посчитали средний возраст автомобилей в Украине

По состоянию на середину 2025 года средний возраст легковых автомобилей, сменяющих владельца в Украине, составляет около 16 лет. Об этом сообщает Институт исследования авторынка.

По состоянию на середину 2025 года средний возраст легковых автомобилей, сменяющих владельца в Украине, составляет около 16 лет.
Фото: depositphotos

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Подробности

Легковые авто на внутреннем рынке имеют средний возраст около 16 лет, тогда как импортируемые — почти вдвое младше, со средним показателем 9,6 года.

Похожий разрыв и в сегменте грузовых авто: внутреннее обращение — это преимущественно машины в возрасте 18,5−19 лет, тогда как импортом поступают значительно моложе — в среднем 7,9 года.

Автобусы, которые перепродаются в Украине, имеют средний возраст более 20 лет, тогда как импортируемые подержанные — 13−14 лет.

При этом стоит упомянуть и правила импорта — возрастные рамки при которых акциз на автобусы и грузовики становится существенно выше после превышения ими возраста в 5 или 8 лет, а также четкое ограничение по экостандартам на уровне «Евро-5».

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Мотоциклы — отдельная история. Здесь ситуация контрастирует с другими сегментами: средний возраст импортируемых б/у мотоциклов даже выше, чем у перепродаваемых в Украине (14 против 11,5 лет). Причина в структуре спроса. Более половины всех мотоциклов ввозится новыми, а доля подержанного импорта составляет всего около 10%.

При этом импортируют обычно не бюджетные байки, а узнаваемую классику или мощные модели, которые в новом состоянии имеют высокую стоимость. В списке самых популярных — Honda CB, Kawasaki NINJA, Honda CBR, Yamaha YZF, Suzuki GSX и т. п.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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