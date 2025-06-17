В Украине стало больше ФОПов

С начала полномасштабной войны количество ФОП увеличилось на 178 815 человек. По состоянию на середину июня 2025 года в Украине насчитывается 2 171 191 ФОП. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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Как изменилось количество ФОПов

Как отмечает Гетманцев, начиная с марта 2025 года количество открытых ФОП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 829 закрытых (16 855) на 7 717 ФОП.

«Наибольшее количество ФОП было в декабре 2024 года — 2 179 533 ФОП. По сравнению с показателем на середину июня 2025 года разница составляет — 8 342 ФОП. Ожидаемое в следующем месяце количество ФОП превысит наибольший показатель декабря 2024 года», — отметил он.

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Однако, как отметил глава Налогового комитета, увеличение количества ФОП не характеризует рост или снижение экономики, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется ФОП для минимизации в уплате налогов, например использования ФОП вместо наемных работников.