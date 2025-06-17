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17 июня 2025, 10:13 Читати українською

В Украине стало больше ФОПов

С начала полномасштабной войны количество ФОП увеличилось на 178 815 человек. По состоянию на середину июня 2025 года в Украине насчитывается 2 171 191 ФОП. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

С начала полномасштабной войны количество ФОП увеличилось на 178 815 человек.
Фото: depositphotos

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Как изменилось количество ФОПов

Как отмечает Гетманцев, начиная с марта 2025 года количество открытых ФОП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше чем закрытых (17 618) на 3 829 закрытых (16 855) на 7 717 ФОП.

«Наибольшее количество ФОП было в декабре 2024 года — 2 179 533 ФОП. По сравнению с показателем на середину июня 2025 года разница составляет — 8 342 ФОП. Ожидаемое в следующем месяце количество ФОП превысит наибольший показатель декабря 2024 года», — отметил он.

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Однако, как отметил глава Налогового комитета, увеличение количества ФОП не характеризует рост или снижение экономики, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется ФОП для минимизации в уплате налогов, например использования ФОП вместо наемных работников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
17 июня 2025, 10:20
#
А как же «ЗРАДА» с закрытием ФОПов? Тут пол форума плакало!)))
+
+15
Три літри
Три літри
17 июня 2025, 11:06
#
Теж зайшов задати це питання 😆
+
+15
Siege
Siege
17 июня 2025, 10:40
#
Ніякої зради немає. Людина влаштовується на роботу та відкриває ФОП. Звільняється та закриває. Приходить інша людина та відкриває і так по колу)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
17 июня 2025, 10:42
#
Это адекватным людям понятно, но тут таких мало!)
+
+15
reomur
reomur
17 июня 2025, 10:53
#
Тільки не зараховуй себе до адекватних.
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
17 июня 2025, 11:07
#
Вот и первые **** себя проявили
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