Gemini и Coinbase готовятся к выходу на рынок ЕС — Reuters

Криптобиржи Gemini и Coinbase вскоре могут получить разрешение на работу в Европейском союзе. Об этом 16 июня сообщил Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Детали

Это открывает им двери на единый рынок региона и знаменует собой важный этап в реализации нового крипторегламента ЕС MiCA. Но за кулисами этого процесса разгорается конфликт между европейскими регуляторами, обеспокоенными разницей в подходах к лицензированию, отмечает агентство.

Регламент MiCA, вступивший в силу в этом году, позволяет странам-членам ЕС выдавать лицензии, действующие по всему блоку.

Однако не все довольны тем, с какой скоростью некоторые юрисдикции, например Мальта, выдают разрешения.

По информации Reuters, именно от мальтийского регулятора лицензию вот-вот получит платформа Gemini, основанная братьями Уинклвоссами.

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Ранее Мальта уже одобрила заявки OKX и Crypto.com — и сделала это всего за несколько недель после запуска новых правил. Такая оперативность насторожила других регуляторов, собравшихся под эгидой Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

В частности, французская AMF предупредила, что отсутствие у ESMA полномочий по надзору за национальными решениями может привести к «регуляторной гонке ко дну».

Мальтийские власти, в свою очередь, настаивают: у них достаточно опыта и строгие стандарты по борьбе с отмыванием денег. Тем временем ESMA уже начала проверку мальтийского подхода и готовит отчет.

Власти Мальты, в свою очередь, заявили, что выдали четыре криптолицензии, ссылаясь на «накопленный опыт» и «глубокое понимание отрасли» как на причины быстрого рассмотрения заявок. По словам одного из источников агентства, ESMA уже проводит анализ мальтийского подхода, и соответствующий отчет может быть опубликован в ближайшее время.

Следом за Gemini на рынок ЕС выходит Coinbase — американская криптобиржа и первая компания этого профиля, попавшая в индекс S&P 500. По информации источников Reuters, в ближайшее время она получит лицензию от Люксембурга.

Масштаб операций компании в стране пока невелик, но Coinbase уже заявила о планах нанять более 20 сотрудников до конца года. Представители Люксембургского регулятора ситуацию не комментируют, а в самой Coinbase подчеркивают, что выбрали этот финансовый центр за его высокие стандарты.

В то же время предполагаемое одобрение Coinbase стало разочарованием для Ирландии, где отношения с криптоиндустрией ухудшились. В 2023 году глава Центробанка Ирландии Габриэль Махлуф сравнил криптовалюты с «финансовой пирамидой», заявив, что «в большинстве случаев, играя, вы проигрываете», напоминает агентство.