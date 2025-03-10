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10 марта 2025, 10:09 Читати українською

Криптовалютная биржа Gemini тайно подала заявку на IPO в США

Криптовалютная биржа и кастодиан Gemini, основанная миллиардерами Кэмероном и Тайлером Уинклвоссом, конфиденциально подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) в США. Об этом пишет Incrypted со ссылкой на Bloomberg.

Криптовалютная биржа и кастодиан Gemini, основанная миллиардерами Кэмероном и Тайлером Уинклвоссом, конфиденциально подала заявку на первоначальное публичное размещение акций (IPO) в США.
Фото: Getty images

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Что известно

Для подготовки к листингу Gemini привлекла крупные инвестиционные банки Goldman Sachs и Citigroup. Окончательное решение о выходе на биржу еще не принято, однако этот шаг сигнализирует о серьезных намерениях компании усилить свое присутствие на традиционных финансовых рынках, считают авторы материала.

Планы по IPO последовали за рядом юридических успехов Gemini. В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование по бирже без принятия мер.

Кроме того, в январе компания урегулировала спор с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), согласившись выплатить $5 млн.

Gemini не единственная криптокомпания, рассматривающая выход на биржу. На фоне снижения регуляторного давления со стороны SEC к публичному листингу в США готовятся Kraken, Bullish и Blockchain.com, говорится в материале.

По данным Bloomberg, Kraken планирует IPO к I кварталу 2026 года. Со своей стороны Circle, эмитент стейблкоина USDC, также активно готовится к публичному размещению своих акций. По имеющимся данным, эмитента Стейблкоина USDC оценили в $5 млрд перед проведением этой операции.

Этот всплеск интереса к IPO со стороны криптокомпаний происходит на фоне начала администрации Дональда Трампа. Его команда заявляет о полной поддержке цифровых активов, а сам президент ранее подписал указ о создании национального биткоин-резерва.

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Источник: Минфин
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