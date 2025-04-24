Компания Трампа Trump Media запустит крипто-ETF

​Trump Media & Technology Group (TMTG), материнская компания соцсети президента США Дональда Трампа Truth Social, намерена запустить крипто-ETF вместе с Crypto.com и фирмой Yorkville America Digital. Об этом пишет forklog.

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Что известно

Партнеры рассчитывают выпустить продукты под брендом Truth.Fi до конца года, предварительно получив одобрение регуляторов. TMTG вложит до $250 млн собственных средств в фонды и управляемые счета.

Распространение обеспечит Crypto.com через брокера Foris Capital US LLC. После запуска продукты станут доступны инвесторам в США, Европе и Азии.

Гендиректор TMTG Девин Нуньес заявил, что соглашение поможет компании расширить присутствие в сфере финансовых услуг и цифровых активов.

Глава Crypto.com Крис Маршалек отметил, что соглашение подчеркивает способность платформы выступать мостом между криптовалютами и TradFi.

Yorkville America Digital тоже видит в проекте стратегические возможности. Фирма рассчитывает, что фонды вызовут большой интерес благодаря акценту на американскую экономику и цифровые активы.

Помимо ETF, TMTG готовит инвестиционные счета под управлением Truth.Fi и планирует вложить в них собственные средства в размере до $250 млн через Charles Schwab.

Напомним

21 апреля SEC официально возглавил кандидат Трампа Пол Аткинс. Он назвал создание четкой и понятной регуляторной базы для цифровых активов своим приоритетом.