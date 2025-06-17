Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 17 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5306 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 8 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 17 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 48,06 грн (на 16 июня курс был установлен на уровне 47,69 грн). Европейская валюта подорожала на 37 копеек.

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