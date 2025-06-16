Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 16 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4466 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк 16 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,69 грн (на 13 июня курс был установлен на уровне 48,08 грн). Европейская валюта подешевела на 39 копеек.

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