Национальный банк Украины установил на 16 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4466 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на четыре копейки
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Валютный рынок
Нацбанк 16 июня установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 47,69 грн (на 13 июня курс был установлен на уровне 48,08 грн). Европейская валюта подешевела на 39 копеек.
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Источник: Минфин
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