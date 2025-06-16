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16 июня 2025, 19:09 Читати українською

Криптовалютный проект Tron готовится к листингу на Nasdaq: в это вовлечены Трампы — FT

Криптовалютный проект Tron планирует выйти на фондовую биржу Nasdaq через четыре месяца после того, как SEC приостановила расследование против его основателя Джастина Сана. Об этом 16 июня сообщает FT со ссылкой на собственные источники, передает Минфин.

Криптовалютный проект Tron планирует выйти на фондовую биржу Nasdaq через четыре месяца после того, как SEC приостановила расследование против его основателя Джастина Сана.

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Механизм листинга и связи с семьей Трампа

Согласно информации издания, Tron объединится с компанией SRM Entertainment посредством обратного слияния (RTO). Этот процесс организует инвестиционный банк Dominari Securities. Журналисты утверждают, что эта структура имеет связи с сыновьями Дональда Трампа.

Вновь созданная компания, получившая название Tron Inc, получит до $210 миллионов в токенах Tron (TRX). Авторы материала также указали, что Эрик Трамп может занять руководящий пост в новой компании. Финансовая модель Tron Inc будет напоминать стратегию Strategy (ранее MicroStrategy), которая сосредоточена на накоплении цифровых активов. FT подчеркивает, что слияние происходит на фоне сближения Джастина Сана с семьей Трампа.

Ранее предприниматель инвестировал $75 миллионов в проект World Liberty Financial, где Трамп заработал $57 миллионов. Также Сан присутствовал на приеме в гольф-клубе Трампа. К тому же World Liberty выпустила стейблкоин USD1 на блокчейне Tron, отметили в СМИ.

Реакция рынка

Рынок положительно отреагировал на эти новости. Акции SRM Entertainment подскочили на 269%, согласно данным TradingView. На фоне сообщений о слиянии и росте котировок рыночная капитализация компании увеличилась до $25 миллионов.

Криптовалюта Tron отреагировала на новости о слиянии резким ростом.

Источник: Минфин
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