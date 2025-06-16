Акции владельца Gucci подскочили на 11% на новости о смене главы компании

Акции французской компании Kering, владельца брендов Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta и Yves Saint Laurent, на торгах в понедельник, 16 июня, взлетели 11,47% и на пике достигли €192,38 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов в Париже по состоянию на 16:21 мск. Акции автоконцерна Renault в это же время упали на 7,81% — до €39,68 за бумагу.

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Детали

Спрос на акции конгломерата Kering вырос на новости о том, что компания назначила Луку де Мео, не связанного с индустрией предметов роскоши, новым генеральным директором группы.

Как сообщило издание Le Figaro, генеральный директор Renault Лука де Мео покинет французский автоконцерн 15 июля. Он уйдет из автобизнеса и возглавит люксовый конгломерат Kering.

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