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16 июня 2025, 13:39 Читати українською

Акции Renault упали более чем на 7% после объявления об уходе CEO

Акции Renault упали более чем на 7% в понедельник после того, как генеральный директор Люка де Мео объявил о своем уходе в следующем месяце, завершая пятилетний срок, отмеченный финансовым восстановлением и трансформацией компании. Об этом сообщает Investing.

Акции Renault упали более чем на 7% в понедельник после того, как генеральный директор Люка де Мео объявил о своем уходе в следующем месяце, завершая пятилетний срок, отмеченный финансовым восстановлением и трансформацией компании.

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Детали

Французский автопроизводитель заявил в сообщении от 15 июня, что де Мео покинет компанию 15 июля.

Совет директоров под руководством председателя Жан-Доминика Сенара начал процесс назначения нового генерального директора на основе заранее установленного плана преемственности. Де Мео продолжит исполнять свои обязанности до даты ухода.

«В течение пяти лет Люка де Мео работал над возвращением Renault Group на ее законное место», — заявил Сенар. «Под его руководством наша компания вернулась к здоровому фундаменту, может похвастаться впечатляющим ассортиментом продукции и возобновила рост».

Под руководством де Мео Renault запустила масштабную реструктуризацию, включая обновление модельного ряда и пересмотр стратегического фокуса.

«Мы столкнулись с огромными вызовами менее чем за пять лет. Мы достигли того, что многие считали невозможным», — сказал де Мео. «Сегодня результаты говорят сами за себя: они лучшие в нашей истории».

Де Мео описал свое время в Renault как «человеческое и промышленное приключение, которое случается только раз в жизни», и сказал, что намерен искать возможности за пределами автомобильной индустрии. «Именно поэтому я решил, что пришло время передать эстафету», — сказал он.

Совет директоров выразил благодарность за вклад де Мео и уверенность в управленческой команде, которая продолжит трансформацию Renault.

«У нас сильная команда и гибкая организация», — сказал де Мео. «У нас также есть стратегический план для следующего поколения продуктов».

Компания не назвала преемника и не предоставила дополнительных деталей о процессе отбора или сроках, кроме заявления о том, что процесс уже идёт.

Напомним

Де Мео пришел в компанию в 2020 году в период глубокого кризиса Renault, после лет напряженных альянсов, нестабильности руководства и финансовых потерь.

Он инициировал стратегию возрождения, которую компания назвала «Renaulution», сосредоточившись на прибыльности, электрификации и обновленном направлении бренда.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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