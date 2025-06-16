За апрель более 3,4 миллиона украинцев получили 445 млн грн «Национального кешбека». Об этом сообщает Министерство экономики.
«Национальный кешбек»: За апрель украинцы получили 445 млн грн
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По данным ведомства, от старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кешбека от государства:
- за сентябрь — 37,2 млн грн;
- за октябрь — 119,2 млн грн;
- за ноябрь — 232 млн грн;
- за декабрь и январь — 714 млн. грн;
- за февраль — 384 млн грн;
- за март — 443 млн грн;
- за апрель — 445 млн. грн.
Отмечено, что полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе.
Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
І це до сих пір припідносять, як досягнення, хоча всі вже давно зрозуміли, що це ПРОВАЛ. Для багатьох це було зрозуміло ще до запровадження:)