«Национальный кешбек»: За апрель украинцы получили 445 млн грн

За апрель более 3,4 миллиона украинцев получили 445 млн грн «Национального кешбека». Об этом сообщает Министерство экономики.

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По данным ведомства, от старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кешбека от государства:

за сентябрь — 37,2 млн грн;

за октябрь — 119,2 млн грн;

за ноябрь — 232 млн грн;

за декабрь и январь — 714 млн. грн;

за февраль — 384 млн грн;

за март — 443 млн грн;

за апрель — 445 млн. грн.

Отмечено, что полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе.

Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.