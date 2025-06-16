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16 июня 2025, 17:44 Читати українською

«Национальный кешбек»: За апрель украинцы получили 445 млн грн

За апрель более 3,4 миллиона украинцев получили 445 млн грн «Национального кешбека». Об этом сообщает Министерство экономики.

За апрель более 3,4 миллиона украинцев получили 445 млн грн «Национального кешбека».
Фото: depositphotos

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По данным ведомства, от старта программы в сентябре 2024 года украинцы получили уже более 2,4 млрд грн кешбека от государства:

  • за сентябрь — 37,2 млн грн;
  • за октябрь — 119,2 млн грн;
  • за ноябрь — 232 млн грн;
  • за декабрь и январь — 714 млн. грн;
  • за февраль — 384 млн грн;
  • за март — 443 млн грн;
  • за апрель — 445 млн. грн.

Отмечено, что полученные по программе средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе.

Также их можно направить на благотворительность, купить военные облигации или задонатить на ВСУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Три літри
Три літри
16 июня 2025, 18:04
#
Марнотратство триває
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
16 июня 2025, 18:09
#
З такою ПОТУЖНОЮ підтримкою вітчизняного виробника потім жаліються, що експорт падає, а імпорт росте:) А шо ж так?
І це до сих пір припідносять, як досягнення, хоча всі вже давно зрозуміли, що це ПРОВАЛ. Для багатьох це було зрозуміло ще до запровадження:)
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