Производитель Barbie выпустит первую в мире куклу с искусственным интеллектом

Американская компания Mattel, известный производитель кукол Barbie, объявила о партнерстве с OpenAI для создания инновационных игрушек с искусственным интеллектом. Первый продукт этой линейки ожидается уже к концу 2025 года. Об этом сообщает Reuters, передает Минфин.

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Технологический прорыв в мире игрушек

Mattel планирует интегрировать ИИ в свои продукты, сосредоточившись на инновациях, безопасности и конфиденциальности. Компания уже начала использовать ChatGPT Enterprise для оптимизации бизнес-процессов и разработки новых продуктов.

Стратегическое партнерство с OpenAI

«Сотрудничество с OpenAI предоставляет нам доступ к передовым инструментам ИИ, которые трансформируют нашу производительность и креативность», — заявил операционный директор OpenAI Брэд Лайткеп.

Новые направления развития компании

В последнее время Mattel активно развивает медиа-направление, в частности производство фильмов (как «Barbie») и мобильных игр, чтобы компенсировать уменьшение спроса на традиционные игрушки.

Экономические вызовы

Напомним, что в прошлом месяце компания была вынуждена пересмотреть годовой прогноз и повысить цены на часть продукции из-за роста затрат на логистику.

Этот шаг Mattel может стать началом новой эры в игрушечной индустрии, где ИИ будет играть ключевую роль в создании интерактивных продуктов для детей.

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