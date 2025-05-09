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9 мая 2025, 14:22 Читати українською

Трамп угрожает производителю кукол Barbie, что компания не будет продавать игрушки в США

Дональд Трамп предупредил компанию Mattel, что введет 100% пошлину на ее продукцию из-за отказа переносить производство из Китая в США. Об этом пишет The Independent.

Дональд Трамп предупредил компанию Mattel, что введет 100% пошлину на ее продукцию из-за отказа переносить производство из Китая в США.

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Угрозы Трампа

Mattel, известная брендами Barbie, Hot Wheels и Uno, планирует перенести часть производства в Индию и другие страны, но не в США. Трамп заявил: «Все хорошо. Отпустите его, и мы установим 100-процентную пошлину на его игрушку, и он не будет продавать ни одной игрушки в Соединенных Штатах, а это их самый большой рынок». По его словам, это заставит компанию пересмотреть свою стратегию.

Позиция Mattel

Генеральный директор Mattel Инон Крейц объяснил, что в США разрабатывают игрушки и управляют брендами, но производство за границей позволяет создавать доступные и качественные товары. Сейчас 20% игрушек компании на американском рынке импортируется из Китая, но этот показатель планируется снизить до 15% в следующем году и до 10% к 2027 году. В то же время, Mattel хочет сохранить 40−50% продукции по цене до 20 долларов, хотя некоторые цены в США могут вырасти.

Источник: Минфин
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