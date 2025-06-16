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16 июня 2025, 10:45 Читати українською

Google может прекратить работу с Scale AI после сделки с Meta — Reuters

Компания Google рассматривает возможность прекращения сотрудничества со Scale AI после того, как Meta инвестировала в стартап миллиарды долларов. Об этом сообщает Reuters, передает Минфин.

Компания Google рассматривает возможность прекращения сотрудничества со Scale AI после того, как Meta инвестировала в стартап миллиарды долларов.

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Почему Google колеблется

По данным источников, Google планировала выплатить Scale AI $200 млн в 2025 году, но после сделки с Meta начала искать альтернативных партнеров, аналогичные шаги может сделать и Microsoft, тогда как OpenAI уже сократила сотрудничество со Scale AI, хотя и продолжает частично их использовать.

Кто еще пользуется услугами Scale AI

Среди ключевых клиентов стартапа — компании, развивающие генеративный ИИ, производители беспилотников и американские правительственные структуры, специализируется на аннотировании данных для обучения искусственного интеллекта.

Реакция сторон

  • Google и Scale AI отказались комментировать ситуацию.
  • Представитель Scale AI заявил, что компания остается независимой и продолжает соблюдать политику конфиденциальности.

Контекст соглашения Meta

Ранее стало известно, что Meta инвестировала в Scale AI $14,3 млрд за 49% акций. Генеральный директор стартапа Александр Ван «переехал» в Meta, где будет возглавлять разработку проекта «суперинтеллекта».

Источник: Минфин
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