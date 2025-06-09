Meta может вложить более $10 млрд в стартап Scale AI, работающий с Microsoft и OpenAI

Компания Meta Platforms рассматривает возможность значительных инвестиций в стартап по искусственному интеллекту Scale AI, сумма которых может превысить $10 миллиардов, что станет одной из крупнейших сделок в частном секторе, хотя окончательные условия еще не определены. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на новость Bloomberg.

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Рост и значение Scale AI

Scale AI специализируется на подготовке данных для моделей машинного обучения и обслуживает таких гигантов как Microsoft и OpenAI. Благодаря буму генеративного ИИ доходы компании выросли с $870 миллионов в 2024 году до прогнозируемых $2 миллиардов в 2025 году. Ее оценка выросла с $14 миллиардов в 2024 году до потенциальных $25 миллиардов, а Meta и Microsoft уже инвестировали в проект раньше.

Стратегия Meta в сфере ИИ

Для Meta это может стать крупнейшей внешней инвестицией в ИИ, отражающей изменение стратегии от собственных разработок и открытых технологий до активного привлечения внешних ресурсов для конкуренции с лидерами рынка. Марк Цукерберг, гендиректор Meta, назвал ИИ приоритетом компании, планируя потратить на него до 65 миллиардов долларов в 2025 году. Модель Llama, используемая миллиардами пользователей в Facebook, Instagram и WhatsApp, претендует на статус мирового стандарта.

Сотрудничество в оборонной сфере

Meta и Scale AI совместно работают над оборонными технологиями, в частности, над шлемом с ИИ и виртуальной реальностью в партнерстве с Anduril Industries, а также над версией Llama для военных целей — Defense Llama. Scale AI также получила контракт от Минобороны США на разработку ИИ-агентов, подчеркивающий ее роль в развитии военных технологий.