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16 июня 2025, 9:38 Читати українською

Аргентинцы начали массово скупать золото

Аргентинцы, традиционно хранившие сбережения в долларах, все чаще выбирают золото как альтернативный способ сохранить капитал, пишет Bloomberg.

Аргентинцы, традиционно хранившие сбережения в долларах, все чаще выбирают золото как альтернативный способ сохранить капитал, пишет Bloomberg.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиИнтерес к драгоценному металлу растет: слитки, украшения и биржевые фонды (ETF) на золото становятся новой «тихой гаванью» в стране, где финансовая нестабильность давно стала нормой.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Интерес к драгоценному металлу растет: слитки, украшения и биржевые фонды (ETF) на золото становятся новой «тихой гаванью» в стране, где финансовая нестабильность давно стала нормой.

Как отмечает агентство, этот сдвиг отражает изменение инвестиционного мышления населения: на фоне инфляции в США и укрепления песо при президенте Хавьере Милее доллар утратил свой прежний статус защитного актива.

Теперь для многих аргентинцев он стал «вторым по надежности» после золота.

Недавнее снятие валютного контроля для индивидуальных инвесторов ускорило эту тенденцию. Теперь аргентинцы могут покупать золото напрямую за песо, даже в рассрочку без процентов, что избавляет их от необходимости приобретать доллары.

Это открыло дверь для розничных инвесторов, ищущих более стабильное средство сбережения.

Читайте также: Инвесторы «бегут» в золото: как они покупают желтый металл

Дополнительным фактором роста интереса к золоту стали опасения по поводу падения курса доллара. С начала года доллар подешевел на 7,5% к корзине основных валют, отыгрывая рост после победы Дональда Трампа на выборах президента США в конце 2024 года. «Постепенно люди начинают понимать: денежные активы должны работать», — отмечает Хуан Пиантони, директор компании Ingot, предоставляющей услуги хранения ценностей.

С 2001 года, когда долларовые вклады в Аргентине были насильно конвертированы в песо, аргентинцы не доверяют банковской системе.

На фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения ставок мировыми центробанками цена на золото в мире выросла более чем на 27% за последний год, приблизившись к рекордной отметке в $3,3 тысячи за унцию.

В Аргентине золото в ювелирных магазинах стоит около $114 за грамм, разница между покупкой и продажей составляет 10−15%. Его часто покупают в рассрочку на три-шесть месяцев без процентов, а банки предлагают кешбэк до 30%, что в Аргентине выглядит заманчиво на фоне продолжающейся двухзначной инфляции (по данным статистического ведомства IPCBA за май, годовая инфляция в Буэнос-Айресе составила 48,3%).

Сегодня гражданам разрешено приобретать золото на сумму до $7,2 тысячи в месяц без раскрытия источника средств, а в ближайшее время лимит может быть увеличен до $12 тысяч, пишет агентство.

В дополнение к физическому золоту аргентинцы все активнее инвестируют через ETF, например, в SPDR Gold Shares.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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