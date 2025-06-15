За 20 лет украинская экономика может опередить российскую — министр финансов США

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«После падения Берлинской стены экономики Польши и Украины были одного размера. Сейчас польская экономика втрое больше. Считаю, что мы можем представить, что через два десятилетия украинская экономика благодаря ее эффективному управлению, такому партнерству с США и глобальным инвестициям может стать больше российской экономики», — рассказал американский министр.

Бессент также подчеркнул, что это станет значительным сдерживающим фактором для того, кто будет у власти в россии.

В то же время глава минфина США подчеркнул: ни одно государство, которое помогало российской военной машине деньгами или оружием в частности, не будет иметь права участия в восстановлении Украины.

«Вы не можете сначала разрушить страну и человеческие жизни, а затем получать деньги за восстановление», — заявил Бессет.