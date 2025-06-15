Украинская экономика за 20 лет может опередить российскую благодаря, в частности, ее эффективному управлению и глобальным инвестициям. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях комитета палаты представителей по дорогам и средствам США, передает Укринформ.
За 20 лет украинская экономика может опередить российскую — министр финансов США
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«После падения Берлинской стены экономики Польши и Украины были одного размера. Сейчас польская экономика втрое больше. Считаю, что мы можем представить, что через два десятилетия украинская экономика благодаря ее эффективному управлению, такому партнерству с США и глобальным инвестициям может стать больше российской экономики», — рассказал американский министр.
Бессент также подчеркнул, что это станет значительным сдерживающим фактором для того, кто будет у власти в россии.
В то же время глава минфина США подчеркнул: ни одно государство, которое помогало российской военной машине деньгами или оружием в частности, не будет иметь права участия в восстановлении Украины.
«Вы не можете сначала разрушить страну и человеческие жизни, а затем получать деньги за восстановление», — заявил Бессет.
Комментарии - 6
В 2025 году минимальная пенсия 56$
Прошло 20+ лет прогресс на лицо
средняя пенсия 15$ против $124 (без учета нифляции ~$81) в 2021.
С минимальной все плохо. до 4000 получают 60% - это $95 сейчас или $62 без инфляции доллара. В 2001 минимальная пенсия была 10$ против $62 в 2001.
Судя по всему после 2004 что-то пошло не так.