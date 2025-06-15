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15 июня 2025, 11:14 Читати українською

За 20 лет украинская экономика может опередить российскую — министр финансов США

Украинская экономика за 20 лет может опередить российскую благодаря, в частности, ее эффективному управлению и глобальным инвестициям. Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях комитета палаты представителей по дорогам и средствам США, передает Укринформ.

Украинская экономика за 20 лет может опередить российскую благодаря, в частности, ее эффективному управлению и глобальным инвестициям.
Фото: bbc.com

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Подробности

«После падения Берлинской стены экономики Польши и Украины были одного размера. Сейчас польская экономика втрое больше. Считаю, что мы можем представить, что через два десятилетия украинская экономика благодаря ее эффективному управлению, такому партнерству с США и глобальным инвестициям может стать больше российской экономики», — рассказал американский министр.

Бессент также подчеркнул, что это станет значительным сдерживающим фактором для того, кто будет у власти в россии.

В то же время глава минфина США подчеркнул: ни одно государство, которое помогало российской военной машине деньгами или оружием в частности, не будет иметь права участия в восстановлении Украины.

«Вы не можете сначала разрушить страну и человеческие жизни, а затем получать деньги за восстановление», — заявил Бессет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+62
Strain
Strain
15 июня 2025, 11:26
#
В 2004 году минимальная пенсия 52$
В 2025 году минимальная пенсия 56$

Прошло 20+ лет прогресс на лицо
+
0
invaderzim8
invaderzim8
15 июня 2025, 13:24
#
Честно будет сравнивать 2001 и 2021. Военное время вообще не показатель.
средняя пенсия 15$ против $124 (без учета нифляции ~$81) в 2021.
С минимальной все плохо. до 4000 получают 60% - это $95 сейчас или $62 без инфляции доллара. В 2001 минимальная пенсия была 10$ против $62 в 2001.

Судя по всему после 2004 что-то пошло не так.
+
+62
Vorlock
Vorlock
15 июня 2025, 11:36
#
Якби в бабки була піпка — вона була б дідкою…
+
+10
Kharakternyk
Kharakternyk
15 июня 2025, 13:07
#
А може випередити і Анголу (і це більш реалістично).
+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
15 июня 2025, 14:14
#
Блін, ну це вже ДНО. Всі знають що пенсії платять з кредитів заходу. Закінчиться знищення людей — закриється і потік кредитів ((…
+
0
Iurii Shestora
Iurii Shestora
15 июня 2025, 14:15
#
Ура, можно больше ничего не делать и просто ждать, как ждали когда-то коммунизма через 20 лет
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