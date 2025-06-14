ЕЦБ близок к достижению целевой отметки инфляции в 2% — Лагард

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что приближается к своей цели по росту потребительских цен, предупреждая о неопределенности, возникающей из-за американских тарифов, пишет Bloomberg.

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«Наша главная ответственность в ЕЦБ — это ценовая стабильность, и это четко определено в нашей стратегии», — сказала Лагард.

Мы находимся в пределах досягаемости среднесрочной цели инфляции в 2%, которую мы определили как ценовую стабильность. Но мы не можем обладать ценовой стабильностью, если у нас нет финансовой стабильности".

Лагард пообщалась с китайской медиакомпанией через неделю после того, как ЕЦБ в восьмой раз снизил процентные ставки до 2%, и теперь чиновники заявили, что у них есть все возможности для решения будущих экономических вызовов.

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Ожидается, что в июле снижение ставок будет приостановлено, хотя аналитики и рынки все еще ожидают еще одного понижения к концу года.

Нестабильное торговое поведение президента США Дональда Трампа является одним из основных факторов, омрачающих перспективы и потенциально разжигающих цены.

«То, что повлияет на одного, повлияет на других, и если ситуация не будет решена удовлетворительно, а неопределенность не устранена, корпоративный мир переосмыслит свои цепи поставок», — сказала Лагард.

«Они переосмыслят свои поставки и источники поставок, и это приведет к большей нестабильности и периоду неопределенности, в течение которого рост, вероятно, будет нарушен, что может привести к инфляционному давлению».