В 2024 году Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и продаже сувениров

Президент США Дональд Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже различной сувенирной продукции. Это следует из финансовой декларации главы государства, которую опубликовал Белый дом.

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Детали

Заработок на криптовалюте связан с криптопроектом World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший. Это один из основных источников дохода политика, указанных в декларации.

Reuters отмечает, что из-за получения дохода от этого бизнеса Трампа можно обвинить в конфликте интересов.

Также президент США заработал:

$3 млн с продаж книги Save America («Спасти Америку»);

$2,5 млн — на кроссовках и парфюмерии;

$2,8 млн — с продаж часов;

$1,3 млн — на изданиях Библии;

$1,05 млн — с продаж гитар.

Всего Трамп задекларировал более $600 млн от криптовалют, гольф-клубов, лицензирования и других предприятий.

В числе его зарубежных активов значатся марки Trump, Trump Tower и Trump International Hotel and Tower, видами деятельности которых в основном являются услуги в сфере недвижимости и отельного бизнеса.

Всего, по подсчетам Reuters, активы американского президента оцениваются не менее чем в $1,6 млрд.

В декларации не указан точный срок, за какой период получены доходы, агентство предполагает, что документ охватывает 2024 календарный год. Это означает, что туда не входит значительная часть заработка с криптопроектов семьи президента, запущенных после его возвращения в Белый дом.