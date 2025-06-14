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14 июня 2025, 10:24 Читати українською

В 2024 году Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и продаже сувениров

Президент США Дональд Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже различной сувенирной продукции. Это следует из финансовой декларации главы государства, которую опубликовал Белый дом.

Президент США Дональд Трамп заработал более $57 млн на криптовалюте и еще миллионы долларов на продаже различной сувенирной продукции.
Фото: depositphotos

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Детали

Заработок на криптовалюте связан с криптопроектом World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп — младший. Это один из основных источников дохода политика, указанных в декларации.

Reuters отмечает, что из-за получения дохода от этого бизнеса Трампа можно обвинить в конфликте интересов.

Также президент США заработал:

  • $3 млн с продаж книги Save America («Спасти Америку»);
  • $2,5 млн — на кроссовках и парфюмерии;
  • $2,8 млн — с продаж часов;
  • $1,3 млн — на изданиях Библии;
  • $1,05 млн — с продаж гитар.

Всего Трамп задекларировал более $600 млн от криптовалют, гольф-клубов, лицензирования и других предприятий.

В числе его зарубежных активов значатся марки Trump, Trump Tower и Trump International Hotel and Tower, видами деятельности которых в основном являются услуги в сфере недвижимости и отельного бизнеса.

Всего, по подсчетам Reuters, активы американского президента оцениваются не менее чем в $1,6 млрд.

В декларации не указан точный срок, за какой период получены доходы, агентство предполагает, что документ охватывает 2024 календарный год. Это означает, что туда не входит значительная часть заработка с криптопроектов семьи президента, запущенных после его возвращения в Белый дом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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yarg
yarg
14 июня 2025, 10:56
#
Але олігархи — то в Україні :)
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