Эксдепутат Новинский подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 4 миллиарда

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому, избранному от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок» и ранее входившему в состав «Партии регионов». Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что привело к непоступлению в государственный бюджет более 4,3 млрд грн.

Детали следствия

По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году эксдепутат продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако вопреки требованиям налогового законодательства он не задекларировал доходы, полученные за границей, и не уплатил налог на доходы физических лиц в указанной сумме.

В частности, как утверждают следователи, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн (что на момент продажи составило несколько миллиардов долларов) от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Кипра.

Это нарушение привело к фактическому непоступлению значительных средств в Государственный бюджет Украины. В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Имя эксдепутата не называют, но на опубликованном ДБР заблюренном фото можно узнать Вадима Новинского.