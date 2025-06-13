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13 июня 2025, 16:34 Читати українською

Эксдепутат Новинский подозревается в уклонении от уплаты налогов более чем на 4 миллиарда

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому, избранному от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок» и ранее входившему в состав «Партии регионов». Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии со Службой безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении бывшему народному депутату нескольких созывов Вадиму Новинскому, избранному от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок» и ранее входившему в состав «Партии регионов».
Фото sud.ua

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Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, что привело к непоступлению в государственный бюджет более 4,3 млрд грн.

Детали следствия

По данным следствия, после получения гражданства Украины в 2012 году эксдепутат продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. Однако вопреки требованиям налогового законодательства он не задекларировал доходы, полученные за границей, и не уплатил налог на доходы физических лиц в указанной сумме.

В частности, как утверждают следователи, бывший депутат получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн (что на момент продажи составило несколько миллиардов долларов) от продажи инвестиционных активов — акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Кипра.

Это нарушение привело к фактическому непоступлению значительных средств в Государственный бюджет Украины. В настоящее время необходимые следственные действия продолжаются. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Имя эксдепутата не называют, но на опубликованном ДБР заблюренном фото можно узнать Вадима Новинского.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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Strain
Strain
13 июня 2025, 16:40
#
Наш суд и наши судебные решения давно не котируются в мире. Слишком часто они были политически вмотивированы и т. д. А это означает что никто нам Новинского не выдаст. Напомню что он с начала войны не в Украине.
То есть СБУ и ГБР тратят миллионы наших с вами налогов что бы засудить того, кто ничего отдавать не будет. И что важно — никто его не заставит.
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financialGenius
financialGenius
13 июня 2025, 17:09
#
Полностью согласен, просто политическое преследование … я уверен что налоговое законодательство он не нарушил , там где были проведены эти продажи, то что в Украине очень «странный» налоговый кодекс цивилизованную Европу это не волнует. За доходы полученные в Украине он заплатил налоги , за доходы полученные вне Украины он заплатил налоги по месту регистрации или одержанмя этих доходов. Почему-то в Швейцарии, немцы которые сдают квартиры на территории Германии не платят налоги одержанные вне Швейцарии. И наоборот , Германия не штрафует и не притягивает за уши «уплату» налогов от доходов полученные вне Германии. Тут еще нужно понимать его налоговое резиденство, может по законодательству он налоговый резидент другой юрисдикции, а не Украины , поэтому вопрос , стоит ли и дальше продолжать преследовать всех подряд и тратить деньги налогоплательщиков на этот цирк ?
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Три літри
Три літри
13 июня 2025, 17:40
#
я уверен что налоговое законодательство он не нарушил, там где были проведены эти продажи, то что в Украине очень «странный» налоговый кодекс цивилизованную Европу это не волнует

Це твоя думка про чесність Новінського не цікавить ані Україну, ані Європу.
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financialGenius
financialGenius
13 июня 2025, 18:33
#
При чем тут «честность» новинского… я написал про абсурдность ситуации … человек не проживал и не был налоговым резидентом Украины , я так понимаю имел гражданство , был какой-то там бизнес с которого он платил налоги , есть другой бизнес в другой юрисдикции где он тоже заплатил налоги . В чем проблема ?
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Три літри
Три літри
13 июня 2025, 17:38
#
Гроші Новинського це не дві валізи з готівкою. Тож віддасть.
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