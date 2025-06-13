ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года

Страны-члены Европейского Союза единогласно поддержали предложение о продлении временной защиты для более 4 миллионов украинцев, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения рф. Эта защита будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу Совета Е С .

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«Пока россия продолжает терроризировать украинских мирных жителей авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом. Мы будем и дальше предлагать защиту миллионам украинских беженцев еще на один год», — заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.

Он добавил, что польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира.

В ближайшем будущем ЕС будет работать над общими, общеевропейскими решениями в этой сфере, включая вопрос возвращения украинцев домой.

Временная защита и их преимущества

Механизм временной защиты, впервые активированный в марте 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение россии, предоставляет защиту большим группам перемещенных лиц без необходимости подавать индивидуальные заявления в убежище.

Продление действия защиты не изменяет условия исходного решения от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита, а также их прав.

Лица, находящиеся под временной защитой, пользуются равными правами на территории всего ЕС. К ним относятся:

право на жительство;

доступ к рынку труда и жилья;

медицинская помощь;

социальное обеспечение;

доступ к образованию для детей.

Будущее: координация перехода и возвращения

Кроме продления временной защиты, страны-члены ЕС обсуждают рекомендации Совета по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты (стратегии выхода).

Эта рекомендация будет касаться таких вопросов, как переход на другие законные статусы проживания, подготовка к постепенному возвращению в Украину и активизация предоставления информации о доступных вариантах.

Следующие шаги: Совет Е С официально примет решение о продлении временной защиты на одном из своих ближайших заседаний.

«Если обстоятельства в Украине изменятся, позволяя постепенное возвращение и постоянную реинтеграцию, Европейская Комиссия может внести предложение в Совет о приостановлении временной защиты ранее запланированной даты», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейская Комиссия начала готовить план возвращения украинских беженцев после прекращения боевых действий.

Учитывая необходимость сбалансированного подхода, Комиссия рекомендует государствам-членам готовиться к двум основным сценариям.

С одной стороны, существует вероятность того, что некоторые украинцы пожелают остаться в странах ЕС, где они уже интегрировались. Это должно происходить через законные пути, такие как разрешения на долгосрочное проживание, студенческие визы и регулярный миграционный статус, которые заменят временную защиту. Переход будет зависеть от национального законодательства и может быть осуществлен до истечения срока действия директивы.

С другой стороны, есть вероятность, что некоторые беженцы изберут вернуться в Украину. Это должно быть реализовано через «программы добровольного возвращения» — в противоположность любым формам принудительных депортаций — и ознакомительные визиты, чтобы помочь украинцам поехать домой, встретиться со своими семьями и оценить ситуацию на месте.

Кроме того, новый план способствует созданию так называемых «Хабов Единства» (Unity Hubs) для информирования беженцев об обеих вариантах — интеграции и возвращении — и укреплении связей между проживающими за рубежом украинцами. Дорожная карта также предусматривает назначение специального посланника по надзору за переходным процессом на политическом уровне.