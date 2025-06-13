Страны-члены Европейского Союза единогласно поддержали предложение о продлении временной защиты для более 4 миллионов украинцев, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения рф. Эта защита будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу
ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года
Страны-члены Европейского Союза единогласно поддержали предложение о продлении временной защиты для более 4 миллионов украинцев, покинувших свои дома из-за полномасштабного вторжения рф. Эта защита будет действовать до 4 марта 2027 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Пока россия продолжает терроризировать украинских мирных жителей авиаударами, ЕС продолжает демонстрировать свою солидарность с украинским народом. Мы будем и дальше предлагать защиту миллионам украинских беженцев еще на один год», — заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.
Он добавил, что польское председательство также инициировало обсуждение стратегии постепенного прекращения временной защиты после достижения справедливого мира.
В ближайшем будущем ЕС будет работать над общими, общеевропейскими решениями в этой сфере, включая вопрос возвращения украинцев домой.
Временная защита и их преимущества
Механизм временной защиты, впервые активированный в марте 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение россии, предоставляет защиту большим группам перемещенных лиц без необходимости подавать индивидуальные заявления в убежище.
Продление действия защиты не изменяет условия исходного решения от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита, а также их прав.
Лица, находящиеся под временной защитой, пользуются равными правами на территории всего ЕС. К ним относятся:
- право на жительство;
- доступ к рынку труда и жилья;
- медицинская помощь;
- социальное обеспечение;
- доступ к образованию для детей.
Будущее: координация перехода и возвращения
Кроме продления временной защиты, страны-члены ЕС обсуждают рекомендации Совета по подготовке к скоординированному переходу от временной защиты (стратегии выхода).
Эта рекомендация будет касаться таких вопросов, как переход на другие законные статусы проживания, подготовка к постепенному возвращению в Украину и активизация предоставления информации о доступных вариантах.
Следующие шаги:
«Если обстоятельства в Украине изменятся, позволяя постепенное возвращение и постоянную реинтеграцию, Европейская Комиссия может внести предложение в Совет о приостановлении временной защиты ранее запланированной даты», — говорится в сообщении.
Напомним
«Минфин» писал, что Европейская Комиссия начала готовить план возвращения украинских беженцев после прекращения боевых действий.
Учитывая необходимость сбалансированного подхода, Комиссия рекомендует государствам-членам готовиться к двум основным сценариям.
С одной стороны, существует вероятность того, что некоторые украинцы пожелают остаться в странах ЕС, где они уже интегрировались. Это должно происходить через законные пути, такие как разрешения на долгосрочное проживание, студенческие визы и регулярный миграционный статус, которые заменят временную защиту. Переход будет зависеть от национального законодательства и может быть осуществлен до истечения срока действия директивы.
С другой стороны, есть вероятность, что некоторые беженцы изберут вернуться в Украину. Это должно быть реализовано через «программы добровольного возвращения» — в противоположность любым формам принудительных депортаций — и ознакомительные визиты, чтобы помочь украинцам поехать домой, встретиться со своими семьями и оценить ситуацию на месте.
Кроме того, новый план способствует созданию так называемых «Хабов Единства» (Unity Hubs) для информирования беженцев об обеих вариантах — интеграции и возвращении — и укреплении связей между проживающими за рубежом украинцами. Дорожная карта также предусматривает назначение специального посланника по надзору за переходным процессом на политическом уровне.
Комментарии