Напряженность между Израилем и Ираном проверяет статус доллара как «тихой гавани»

После эскалации конфликта между Израилем и Ираном традиционная роль доллара США как безопасного актива под вопросом, особенно на фоне давления и признаков ослабления его глобального доминирования. Об этом 13 июня сообщает Bloomberg, передает Минфин.

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Реакция рынка на удары

В отличие от привычного поведения, доллар сначала снизился после авиаударов Израиля по Ирану, но впоследствии укрепился по отношению к большинству ведущих валют. Этому, по всей вероятности, способствовал рост цен на нефть (фьючерсы WTI взлетели на 10%), ведь США остаются крупнейшим мировым производителем нефти. В четверг индекс доллара Bloomberg достиг трехлетнего минимума из-за опасений новых пошлин и ухудшения экономических перспектив США, а стратегия «продавать Америку» подорвала доверие к доллару как безопасному активу.

Факторы ослабления доллара

В этом году индекс доллара упал примерно на 8% из-за политики президента Дональда Трампа по пересмотру торговых отношений, что пошатнуло веру инвесторов в рост экономики США. Хебе Чен из Vantage Markets в Мельбурне отметила: «Статус тихой гавани — как у доллара или иены — держится на трех опорах: экономической стабильности, ликвидности и доверии. А нынешнее ослабление доллара в этом году обнажает трещины по всем трем направлениям».

Мнения экспертов и геополитика

Родриго Катрил из National Australia Bank в Сиднее добавил: «Один из важных вопросов — не теряет ли доллар свои защитные свойства из-за торговой политики США, безответственной фискальной политики и подрыва доверия к верховенству права». Он также отметил: «Создается впечатление, что США постепенно отходят от роли геополитического лидера, открывая пространство для других игроков», особенно после ударов Израиля. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка «не участвовала» в атаках, но предупредил Иран не направлять месть на американские интересы.

Динамика активов в Азии

В пятницу в Азии индекс доллара вырос на 0,4%, иена оставалась нестабильной, швейцарский франк прибавил 0,1%. Золото, которое в апреле достигло пика, поднялось еще на 1,7%, а доходность американских облигаций несколько снизилась, что свидетельствует о росте их цены.