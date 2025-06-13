Обвал крипторинки: Биткоин упал до $103 000, Ethereum — до $2 450

После того как Израиль нанес ряд ударов по Ирану, биткоин упал до $103 000, но затем возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет около $105 000. Однако еще вчера актив торговался на уровне $108 400. За сутки биткоин потерял 2,5%.

Ethereum упал до $2450 в моменте, однако впоследствии его цена выросла до $2527. За сутки актив потерял почти 8%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли:

Solana (-8,62%),

Dogecoin (-7,98%),

Ethereum (-7,83%),

Cardano (-7,50%).

Отметим, что объем ликвидаций по фьючерсным контрактам также увеличился, он превысил $1,1 млрд в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

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