После того как Израиль нанес ряд ударов по Ирану, биткоин упал до $103 000, но затем возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Обвал крипторинки: Биткоин упал до $103 000, Ethereum — до $2 450
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На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет около $105 000. Однако еще вчера актив торговался на уровне $108 400. За сутки биткоин потерял 2,5%.
Ethereum упал до $2450 в моменте, однако впоследствии его цена выросла до $2527. За сутки актив потерял почти 8%.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли:
Отметим, что объем ликвидаций по фьючерсным контрактам также увеличился, он превысил $1,1 млрд в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.
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Источник: Минфин
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