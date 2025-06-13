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13 июня 2025, 11:17 Читати українською

Обвал крипторинки: Биткоин упал до $103 000, Ethereum — до $2 450

После того как Израиль нанес ряд ударов по Ирану, биткоин упал до $103 000, но затем возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

После того, как Израиль нанес ряд ударов по Ирану, биткоин упал до $103 000, но затем возобновил свои позиции.
Фото: pixabay.com

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На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет около $105 000. Однако еще вчера актив торговался на уровне $108 400. За сутки биткоин потерял 2,5%.

Ethereum упал до $2450 в моменте, однако впоследствии его цена выросла до $2527. За сутки актив потерял почти 8%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли:

Отметим, что объем ликвидаций по фьючерсным контрактам также увеличился, он превысил $1,1 млрд в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Читайте также: Удары Израиля по Ирану повлекли за собой обвал мировых фондовых рынков

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+30
Abramon
Abramon
13 июня 2025, 11:23
#
Яке відношення має удар Ізраїлю на крипту? Скоро буде мати вплив баба Нюра, яка не доїхала на базар продати відро картоплі, оскільки, електричка зламалась і ринки відреагували падінням основних індексів на Нью-Йоркській, Варшавській, Токійській та Гонг Конгзькій біржах, а за ними і крипта
+
0
vPrirech
vPrirech
13 июня 2025, 12:05
#
Пам’ятаю такі ж заголовки у 2008 коли курс бакса змінвався на 2−5 копійок)))
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