Ukraine Facility: Украина выполнила 3 из 11 запланированных шагов на второй квартал

По состоянию на июнь 2025 Украина выполнила 3 из 11 запланированных шагов по Плану Украины в рамках программы Ukraine Facility на второй квартал 2025 года. Остальные задачи находятся на финальном этапе согласования. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Речь идет, в частности, о следующих шагах, которые находятся на финальном этапе:

Вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедур их проверки;

Улучшение исполнения судебных решений, включая вступление в силу закона о цифровизации исполнительного производства;

Вступление в силу Закона Украины «О профессиональном образовании»;

Вступление в силу постановления Кабинета Министров о закупке социальных услуг за средства госбюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами;

Публикация исследования о мерах по предоставлению территориальным общинам статуса юридического лица;

Запуск международных тендеров СРП с обеспечением их прозрачности.

«С учетом общего графика реализации Плана Украины, именно 2025 станет наиболее интенсивным по объему обязательств: в течение года предусмотрено выполнение 56 шагов», — говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2024 году Украина своевременно и в полном объеме без каких-либо изменений и корректировок выполнила все 36 запланированных индикаторов, что обеспечило рекордные 16 млрд евро международной поддержки в год.

Напомним

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Ukraine Facility включает три ключевых компонента:

прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);

специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);

техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

«Минфин» писал, что 1 апреля 2025 года Украина получила еще 3,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility.