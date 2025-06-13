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13 июня 2025, 9:33 Читати українською

Ukraine Facility: Украина выполнила 3 из 11 запланированных шагов на второй квартал

По состоянию на июнь 2025 Украина выполнила 3 из 11 запланированных шагов по Плану Украины в рамках программы Ukraine Facility на второй квартал 2025 года. Остальные задачи находятся на финальном этапе согласования. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Министерство экономики Украины.

По состоянию на июнь 2025 Украина выполнила 3 из 11 запланированных шагов по Плану Украины в рамках программы Ukraine Facility на второй квартал 2025 года.
Фото: AI

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Речь идет, в частности, о следующих шагах, которые находятся на финальном этапе:

  • Вступление в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедур их проверки;
  • Улучшение исполнения судебных решений, включая вступление в силу закона о цифровизации исполнительного производства;
  • Вступление в силу Закона Украины «О профессиональном образовании»;
  • Вступление в силу постановления Кабинета Министров о закупке социальных услуг за средства госбюджета на условиях софинансирования с местными бюджетами;
  • Публикация исследования о мерах по предоставлению территориальным общинам статуса юридического лица;
  • Запуск международных тендеров СРП с обеспечением их прозрачности.

«С учетом общего графика реализации Плана Украины, именно 2025 станет наиболее интенсивным по объему обязательств: в течение года предусмотрено выполнение 56 шагов», — говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2024 году Украина своевременно и в полном объеме без каких-либо изменений и корректировок выполнила все 36 запланированных индикаторов, что обеспечило рекордные 16 млрд евро международной поддержки в год.

Напомним

Ukraine Facility предусматривает направление Украине в 2024—2027 годах 50 млрд евро, из которых бюджетная поддержка — 38,27 млрд евро. Программа направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие евроинтеграции Украины.

Ukraine Facility включает три ключевых компонента:

  • прямая поддержка государственного бюджета (38,27 млрд. евро, из которых 33 млрд. евро в форме кредитов и 5,27 млрд. евро в форме грантов);
  • специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах (6,97 млрд. евро);
  • техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

«Минфин» писал, что 1 апреля 2025 года Украина получила еще 3,5 млрд евро от Евросоюза по программе Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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