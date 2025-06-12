Акции Boeing упали на 8% после авиакатастрофы в Индии

Акции американской корпорации Boeing упали на 8% в четверг после того, как в Индии разбился самолет Air India модели 787−8 Dreamliner. Это первая авиакатастрофа для самолета Boeing 787. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Reuters.

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Авиакатастрофа самолета

12 июня 2025 года в городе Ахмедабад на западе Индии разбился Boeing 787. Самолет упал вскоре после взлета, не успев набрать высоту. На борту находились 242 человека.

Причина крушения пока неизвестна. Boeing заявила в своем сообщении, что компания собирает информацию.

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Реакция акций

Падение акций является «инстинктивной реакцией» на катастрофу, сказал аналитик Крис Бошам из IG Group.

«И появляются новые опасения по поводу проблем, которые преследовали самолеты Boeing и саму компанию Boeing в последние годы», — добавил он.

Напомним

В 2019 году власти многих стран мира ввели запрет на использование самолетов Boeing737 MAX после того, как с ними произошли две крупные авиакатастрофы, унесшие жизни 346 человек. Речь шла о недоработках программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS.