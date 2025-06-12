Дефицит бюджета США в мае снизился на 9%

Дефицит госбюджета США в мае составил $316,004 млрд, что на 9% меньше показателя за тот же месяц в прошлом году. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на Министерство финансов США.

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Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 14,7% — до $371,229 млрд. В том числе таможенные пошлины принесли в бюджет $23 млрд, что практически вчетверо выше прошлогоднего показателя ($6 млрд).

Расходы повысились на 2,5% и составили $687,233 млрд. При этом процентные выплаты по госдолгу сократились на 10% — до $92 млрд.

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За восемь месяцев 2025 года финансового, начавшегося 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 13,5% в годовом выражении и почти достигло $1,365 трлн.

Объем поступлений вырос на 5,9% — до $3,482 трлн. Расходы увеличились на 7,9% и составили $4,846 трлн.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года составило $1,83 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в 3,1 трлн долларов был зафиксирован в стране по итогам 2020 года. С профицитом бюджет последний раз был построен в 2001 году.