В «Дии» появятся уведомления о финансовых возможностях для предпринимателей

Вскоре данные из Маркетплейса финансовых возможностей на портале Дия. Бизнес будут доступны в приложении Дия в виде push-уведомлений. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на Минцифры.

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Детали

Предприниматели будут получать персонализированные предложения — именно те программы поддержки, наиболее соответствующие их профилю. Это поможет бизнесу быстрее находить актуальные возможности для роста и экономить время.

Правительство приняло постановление о реализации в течение двух лет экспериментального проекта по внедрению и функционированию электронной системы поддержки предпринимательства «Онлайн-кабинет предпринимателя» с персонализированными рекомендациями для малого и среднего бизнеса.

Также утвержден Порядок реализации проекта. Документ регламентирует внедрение электронной системы поддержки предпринимательства.

Как это работает

Предприниматели будут получать push-уведомления в Дии и смогут перейти в соответствующий раздел на портале Дія.Бизнес.

Чтобы получать персонализированные рекомендации, предприниматель может добровольно поделиться данными из Дии. Бизнес через шеринг документов в Дии.

Система будет использовать данные Государственной налоговой службы и Минюста для автоматического группирования бизнесов и лучшего понимания их потребностей.

Кроме рекомендаций, онлайн-кабинет предпринимателя позволит:

собирать обратную связь и измерять удовлетворенность пользователей;

отслеживать влияние государственной поддержки на развитие бизнеса.

Онлайн-кабинет предпринимателя будет работать в пилотном формате в течение двух лет.