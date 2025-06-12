Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на четыре копейки

Национальный банк Украины установил на 12 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5117 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 4 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк 12 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,45 грн (на 11 июня курс был установлен на уровне 47,50 грн). Европейская валюта подешевела на 15копеек.

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