Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 11 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,5566 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 11 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,50 грн (на 10 июня курс был установлен на уровне 47,37 грн). Европейская валюта подорожала на 13 копеек.

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