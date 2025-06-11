НБУ прокомментировал ускорение инфляции в мае

В мае 2025 года инфляция ускорилась до 15,9% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 1,3%. Инфляция в мае росла с опережением прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2025 года. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на пресс-службу НБУ .

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Отмечается, что отклонение от прогнозной траектории было обусловлено, прежде всего, стремительным подорожанием сырых продуктов питания вследствие неблагоприятных погодных условий весной и активного экспорта продовольствия.

«Фундаментальное инфляционное давление было несколько слабее, чем ожидалось, однако оставалось достаточно устойчивым на фоне оживленного потребительского спроса и высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда», — говорится в сообщении регулятора.

Темпы роста цен на сырые продукты питания ускорились до 26,4%

Цены на сырые продукты в мае стремительно росли в годовом исчислении. Так, существенно ускорилось удорожание свинины, курятины, говядины, яиц, молока на фоне активного экспорта, высоких внешних цен, повышения себестоимости производства и снижения поголовья свиней и КРС.

Темпы роста стоимости яблок, косточковых, ягод и отдельных тепличных овощей значительно повысились в результате задержки поступления урожая и снижения урожайности из-за похолодания и заморозки. Быстрее дорожали рыба, крупы, мука и подсолнечное масло.

Базовая инфляция ускорилась до 12,3%

Удорожание обработанных продовольственных товаров в мае ускорилось до 18%. Темпы роста цен на хлеб, мясопродукты, некоторую молочную продукцию (в частности, сыры, сметану, сливки) и безалкогольные напитки повысились под влиянием удорожания продовольственного сырья и дальнейшего увеличения расходов предприятий на оплату труда.

Темпы роста стоимости непродовольственных товаров не изменились (3,8% г/г), оставаясь умеренными, учитывая сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке.

Инфляция услуг осталась на неизменно высоком уровне (14,6% г/г), отражая дальнейший рост заработных плат и устойчивый потребительский спрос. По сравнению с апрелем быстрее росла стоимость услуг ресторанов и гостиниц, личного ухода, амбулаторных услуг. Замедлился рост цен на транспортные, страховые и финансовые услуги, а также услуги по отдыху и культуре.

Административно регулируемые цены выросли на 19,8%

Быстрее повышение стоимости отдельной подакцизной продукции было обусловлено дальнейшим ростом производственных расходов, налоговыми изменениями для производителей и импортеров табачной продукции, а также усилением мер борьбы с теновым предложением. Темпы роста стоимости фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования притормозили на фоне укрепления гривни к доллару США.

Темпы роста цен на горючее замедлились до 1,2%

В мае рост цен на топливо ожидаемо замедлился по сравнению с апрелем, учитывая удешевление импорта, избыток дизтоплива и автогаза на внутреннем рынке и конкуренцию между сетями АЗС в бензиновом сегменте.

Прогноз

Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла максимума этого года. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг.

Этому, в частности, должно способствовать расширение предложения продовольствия на фоне поступления новых урожаев.

Кроме того, замедлению инфляции будут способствовать лучше, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть и ослабление внешнего ценового давления, а также дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.

«Значительный статистический эффект будет иметь и прошлогодняя высокая база сравнения административно-регулируемых цен, в частности, из-за однократного повышения тарифов на электроэнергию в июне 2024 года», — добавили в Нацбанке.