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11 июня 2025, 18:20 Читати українською

ЕС и Германия выделяют еще 18 миллионов евро в Фонд энергоэффективности Украины

Европейский Союз и Германия предоставляют дополнительные 18 млн. евро в поддержку Фонда энергоэффективности Украины. Из этой суммы 13 млн. евро поступит от ЕС, а 5 млн. евро — от Германии. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова на брифинге в Киеве 11 июня, сообщает «Минфин» со ссылкой на Укринформ.

Европейский Союз и Германия предоставляют дополнительные 18 млн.
Фото: pixabay.com

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Матернова отметила, что это финансирование направлено на поддержку инвестиций и оказание технической помощи, основанное на успешном опыте Фонда в эффективном управлении ресурсами.

Значительный прогресс и будущие планы

По ее словам, Фонд энергоэффективности продемонстрировал значительный рост, поддержав более 1500 проектов и оказав помощь 217 тысячам семей. Благодаря этому были достигнуты энергосбережения, эквивалентные годовому потреблению города размером с Черновцы.

Германия будет продолжать оказывать техническую поддержку через Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ). Также обсуждается возможность увеличения грантовых лимитов, чтобы дополнительно содействовать усилиям по восстановлению Украины после войны.

Первая заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум добавила, что Кабмин нашел потенциальные 5 млн. евро для дофинансирования Фонда со своей стороны.

Напомним

И.о. главы Укрэнерго Алексей Брехт во время Energy day 2025 заявил, что Украина ожидает пройти летний период без дефицита электроэнергии, если не будет новых повреждений энергетических объектов в результате обстрелов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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