60% компаний из списка Fortune 500 работают над блокчейн-проектами — отчет Coinbase

Шесть из десяти руководителей компаний из списка Fortune 500 заявили, что их компании сейчас работают над блокчейн-инициатами. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на отчет криптовалютной биржи Coinbase State of Crypto.

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В отчете, ссылаясь на январский опрос, проведенный EY-Parthenon, отмечается, что каждый пятый руководитель из списка Fortune 500 сейчас считает ончейн-инициативы ключевой частью своей долгосрочной стратегии, что на 47% больше, чем в прошлом году.

Более того, четыре из каждых пяти институциональных инвесторов планируют расширить свой криптопортфель в этом году.

Отмечается, что внедрение криптовалют среди крупных компаний особенно растет среди малого и среднего бизнеса (МПБ), все чаще тестирующего криптовалютные платежи и стейблкоины.

Более 80% опрошенных представителей МПБ считают, что криптовалюты могут помочь решить определенные финансовые проблемы, например, с управлением счетами и задолженностью.

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Из компаний, еще не использующих криптовалюту, 46% планируют интегрировать технологию блокчейн в определенный аспект своей деятельности в течение следующих трех лет.

«Очевидно, что для полной реализации потенциала криптовалюты все еще нужна большая регуляторная определенность. Вот почему принятие законодательства о структуре рынка и стейблкоинов настолько важно для будущего криптоинноваций в Америке», — говорится в отчете, имея в виду рассматриваемый законопроект о стейблкоинах GENIUS и законопроекты о структуре рынка CLARITY.