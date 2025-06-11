Temu и Shein сворачивают деятельность в США — фокус на европейский рынок

Китайские платформы Temu и Shein меняют фокус на европейский рынок из-за таможенной политики Дональда Трампа, влияющей на маркетплейсы в США. Однако, несмотря на рост расходов на рекламу и увеличение продаж, они могут предстать перед трудностями из-за европейских регуляторных требований, сообщает CNBC.

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Что известно

Ананд Кумар, заместитель директора по исследованиям Coresight Research в интервью CNBC рассказал, что по мере усиления регуляторного и торгового давления в США, Temu и Shein начали обращать большее внимание на Европу и Великобританию.

В Европейском союзе в последние несколько недель были поданы жалобы как на Temu, так и на Shein, в которых их обвиняют в неблагоприятной бизнес-тактике. Европейские регуляторы готовят новый фиксированный сбор в размере двух евро на ранее беспошлинные мелкие посылки, вроде тех, которые присылают уже упомянутые маркетплейсы.

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По словам экспертов, новые изменения могут оказать негативное влияние на онлайн-платформы по аналогии с закрытием льготного тарифа на мелкие посылки и новыми пошлинами в размере 54% в США.

« Предложенная Е С таможенная пошлина в размере 2 евро — это больше, чем незначительная надбавка, это стратегический регуляторный шаг, направленный на сдерживание неконтролируемого роста сверхдешевой трансграничной электронной коммерции, и он может изменить то, как такие платформы, как Shein и Temu, будут работать в Европе в течение следующих 2−3 лет».

Несмотря на возможные вызовы, обе платформы увеличили расходы на рекламу в Европе, в частности, в Великобритании и Франции.

Заодно, Consumer Edge отмечает, что потребительские расходы Temu в мае 2025 года в США упали на 36% по сравнению с прошлым годом, тогда как Shein упали на 13%. соответственно.

Оба маркетплейса продолжают использовать импульс для дальнейшего активного развития в регионе Shein и Temu не только увеличивают расходы на рекламу, но и расширяют складские возможности и тестируют локализованные бизнес-модели.