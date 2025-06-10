Украина уменьшила квоты на экспорт сахара и мяса птицы в ЕС

Кабмин утвердил изменения в постановление об объемах квот на экспорт в Европейский Союз сахара и мяса птицы. Об этом говорится в постановлении № 664 от 6 июня.

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Как отмечается в постановлении, обновленный размер экспортной квоты на сахар составляет около 11,0075 тыс. тонн.

При этом лицензирование экспорта сахара согласно утвержденной квоте вводится до 5 августа 2025 года. Объем этой квоты распределяется Министерством аграрной политики и продовольствия между экспортерами сахара пропорционально фактическим объемам его экспорта в ЕС за первые пять месяцев этого года.

Квота на мясо и съедобные субпродукты домашней птицы, в том числе кур домашних, уток, гусей, цесарок, определена в 51,061 тыс. тонн.

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Кроме того, обновлена квота на экспорт в ЕС мяса и съедобных субпродуктов индеек — 1 439 т.

Лицензирование экспорта мяса домашней птицы и индеек будет действовать до 31 декабря 2025 года. Общая квота составляет 30 тыс. т к 30 сентября и 22,5 тыс. т — с 1 октября до конца этого года. Распределение квот также осуществляет Минагрополитики между экспортерами пропорционально их фактическому экспорту в ЕС за первые четыре месяца 2025 года.

Резервный объем квоты на мясо птицы (1071 т) распределяется между экспортерами, которые не осуществляли экспорт этой продукции за 4 месяца 2025 года.