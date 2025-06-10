Украина уменьшила квоты на экспорт сахара и мяса птицы в ЕС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 июня 2025, 17:44 Читати українською

Украина уменьшила квоты на экспорт сахара и мяса птицы в ЕС

Кабмин утвердил изменения в постановление об объемах квот на экспорт в Европейский Союз сахара и мяса птицы. Об этом говорится в постановлении № 664 от 6 июня.

Кабмин утвердил изменения в постановление об объемах квот на экспорт в Европейский Союз сахара и мяса птицы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Как отмечается в постановлении, обновленный размер экспортной квоты на сахар составляет около 11,0075 тыс. тонн.

При этом лицензирование экспорта сахара согласно утвержденной квоте вводится до 5 августа 2025 года. Объем этой квоты распределяется Министерством аграрной политики и продовольствия между экспортерами сахара пропорционально фактическим объемам его экспорта в ЕС за первые пять месяцев этого года.

Квота на мясо и съедобные субпродукты домашней птицы, в том числе кур домашних, уток, гусей, цесарок, определена в 51,061 тыс. тонн.

Читайте: Агропродукция из Украины: ЕС вводит квоты на уровне 7/12 от годовых объемов

Кроме того, обновлена квота на экспорт в ЕС мяса и съедобных субпродуктов индеек — 1 439 т.

Лицензирование экспорта мяса домашней птицы и индеек будет действовать до 31 декабря 2025 года. Общая квота составляет 30 тыс. т к 30 сентября и 22,5 тыс. т — с 1 октября до конца этого года. Распределение квот также осуществляет Минагрополитики между экспортерами пропорционально их фактическому экспорту в ЕС за первые четыре месяца 2025 года.

Резервный объем квоты на мясо птицы (1071 т) распределяется между экспортерами, которые не осуществляли экспорт этой продукции за 4 месяца 2025 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
10 июня 2025, 17:53
#
Наверное цены в стране понизятся 😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами