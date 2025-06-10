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10 июня 2025, 12:40 Читати українською

Сеть биткоина зафиксировала самую низкую активность за 19 месяцев, Strategy купила 1045 BTC: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Strategy купила 1045 BTC за более чем $110 миллионов

Соучредитель Strategy (ранее MicroStrategy) Майкл Сейлор заявил, что со 2 по 8 июня 2025 года компания проинвестировала $110,2 млн на приобретение 1045 биткоинов. Количество BTC на балансе компании достигло 582 тысяч.

Общая сумма расходов на приобретение первой криптовалюты составляет $40,79 млрд при средней стоимости $70 086 за 1 BTC. Стоимость 582 000 BTC оценивается более чем в $63,56 млрд. На момент написания новости цена биткоина находится на уровне $109 217.

Средства для этой покупки были привлечены через две программы продаж акций — STRK и STRF, в рамках которых компания реализовала акций на сумму свыше $112 млн:

  • STRK: продано 626 639 акций серии A и получено $66,4 млн чистой прибыли;
  • STRF: продано 432 679 акций серии A с прибылью $45,8 млн.

Сейлор отметил, что доходность компании от покупки первой криптовалюты с начала 2025 года составила 17,1%.

Сеть биткоина зафиксировала самую низкую активность за 19 месяцев

Семидневное скользящее среднее (7DMA) объема транзакций в биткоин-сети достигло самого низкого уровня за последние 19 месяцев — всего около 317 000 транзакций в день. Это самый маленький показатель с октября 2023 года, когда количество транзакций опускалось до 269 000. Об этом сообщает The Block.

Несмотря на то, что курс первой криптовалюты остается вблизи исторических максимумов, активность в блокчейне существенно снизилась.

1 июня 2025 г. было зафиксировано всего 256 072 транзакций, согласно данным Ychart.

На фоне снижения активности некоторые майнеры начали включать транзакции с комиссиями ниже стандартного порога в 1 сат/vB — минимального уровня для ретрансляции в Bitcoin Core.

Недельный приток капитала в криптофонды сократился до $224 миллионов

В период со 2 по 6 июня 2025 года чистый приток капитала в криптофонды составил $224 млн. Об этом свидетельствуют данные CoinShares. Эксперты объяснили это тем, что инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по процентной ставке.

В разрезе активов по притоку средств лидирует Ethereum — $295,4 млн. По продуктам на базе биткоина вторую неделю подряд зафиксирован отток на $56,5 млн.

Среди поставщиков по-прежнему лидирует компания iShares, приток капитала в продукты которой за неделю составил $330 млн. Положительной динамикой отметились также Bitwise и 21Shares, остальные — отрицательной.

По странам позицию лидера по-прежнему удерживают США — $175 млн. За ними следуют Германия, Швейцария, Канада и Австралия. Незначительный отток инвестиций наблюдался в Бразилии и Гонконге. В последнем случае это привело к концу рекордного по продолжительности притока средств.

Недельный приток капитала в споте Ethereum-ETF превысил $280 млн

В период со 2 по 6 июня 2025 биржевые фонды на базе Ethereum продолжили привлекать средства уже четвертую неделю подряд. Сумма полученных инвестиций составила $281,07 млн.

В сегменте спотовых Ethereum-ETF приток средств был следующим:

  • ETHA от BlackRock — $249,15 млн;
  • ETH от Grayscale — $25,2 млн;
  • FETH от Fidelity — $3,73 млн;
  • EZET от Franklin Templeton — $2,99 млн.

В других пяти фондах — ETHE, ETHW, ETHV, CETH и QETH — движение средств не зафиксировано.

Сектор спотовых биткоин-ETF зафиксировал вторую неделю оттока инвестиций. Сумма составила $128,81 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

По данным платформы, за 2−6 июня негативное движение капитала наблюдалось в пяти фондах, распределение которых выглядит следующим образом:

  • FBTC — $167,72 млн;
  • GBTC — $40,57 млн;
  • ARKB — $24,54 млн;
  • BTCO — $12,2 млн;
  • BTC — $0,397 млн.

Приток капитала зафиксировали следующие фонды:

  • IBIT — $81 млн;
  • HODL — $19,66 млн;
  • BITB — $12,94 млн;
  • BRRR — $3,01 млн.

В свою очередь три ETF — BTCW, EZBC и DEFI — не получили средства под управление.

На рынке Гонконга наблюдался отток капитала на 85,26 BTC из спотовых биткоин-фондов, но поступления в сектор Ethereum-ETF составляли 306,66 ETH.

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Источник: Минфин
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