В Украине на 40% выросли продажи подержанных электромобилей

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. Об этом пишет « Минфин » со ссылкой на «Укравтопром».

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По отношению к маю прошлого года спрос на импортируемые электромобили с пробегом увеличился на 40%. Средний возраст таких авто составил — 5 лет.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тысяч. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года.

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