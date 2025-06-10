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10 июня 2025, 11:58 Читати українською

В Украине на 40% выросли продажи подержанных электромобилей

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Укравтопром».

В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс.
Фото: ecofactortech.com

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Подробности

По отношению к маю прошлого года спрос на импортируемые электромобили с пробегом увеличился на 40%. Средний возраст таких авто составил — 5 лет.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тысяч. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года.

Топ-10 моделей

  • Tesla Model Y — 544 ед.;
  • Nissan Leaf — 515 ед.;
  • Tesla Model 3 — 467 ед.;
  • Kia Niro EV — 322 ед.;
  • Hyundai Kona Electric — 265 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 218 ед.;
  • VW e-Golf — 211 ед.;
  • Renault Zoe — 204 ед.;
  • Tesla Model S — 180 ед.;
  • Audi E-Tron Sportback — 131 ед.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+15
MAXAOH
MAXAOH
10 июня 2025, 12:21
#
И что?)
+
0
neverice
neverice
10 июня 2025, 13:14
#
Значить люди все більше довіряють «електричкам». Навіть в такі складні часи.
А це зменшення споживання нафти (і доходів нафтових країн), економія на імпорті бензину та в цілому кращий платіжний баланс. На додачу, локальна екологія явно в плюсі — смогу під нашими вікнами поменшає.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 июня 2025, 14:03
#
Я бы сказал, что нищеброды пытаются экономить и ведутся на этот бред) А по поводу экологии, ты бы молчал и не показывал бы свою отсталость!
+
0
neverice
neverice
10 июня 2025, 14:56
#
Слабенько і не аргументовано. Стиль повідомлення в цілому говорить про вашу здатність до аналізу та важливість вашої, так би мовити, думки.
А статистика говорить сама за себе.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 июня 2025, 14:57
#
И какая статистика? А ну включи мозг (если есть) и процент от нормальных машин посчитай! Или сложно, много бУкав?)
+
0
neverice
neverice
10 июня 2025, 15:10
#
Легко, хоча ви того і не варті.
Загальний імпорт вживаних машин — 22 тис, загальний ріст на 14% за рік, ріст електро — 40%.
Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.
Чистих електичок вже більше, ніж дизельних. І лише в два рази менше за бензинові. Тенденції у порівнянні з минулими роками бачите?
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
10 июня 2025, 14:37
#
То ще покупці не знають в яких мікроволновках вони їздять і варяться)
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 июня 2025, 14:45
#
Это отдельная история! Их часто покупают, типа экономить, так у меня знакомый теслу 3 года назад купил за 40 тыс.$, а сейчас она стоит 20…
+
0
neverice
neverice
10 июня 2025, 14:48
#
Якщо ваш знайомий продає Теслу за 20, то хтось її купує за 20. І через 3 роки вона буде коштувати приблизно ті самі 20. Часи змінюються.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
10 июня 2025, 14:50
#
Ага, 200!!! Не хочешь купить, Л… Ш… РА?
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