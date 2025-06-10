В прошлом месяце украинский автопарк пополнили более 4,7 тыс. б/у легковых электромобилей. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на «Укравтопром».
В Украине на 40% выросли продажи подержанных электромобилей
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Подробности
По отношению к маю прошлого года спрос на импортируемые электромобили с пробегом увеличился на 40%. Средний возраст таких авто составил — 5 лет.
Всего с начала года украинцы приобрели более 20,6 тысяч. импортированных электромобилей с пробегом, что на 30% больше чем за аналогичный период 2024 года.
Топ-10 моделей
- Tesla Model Y — 544 ед.;
- Nissan Leaf — 515 ед.;
- Tesla Model 3 — 467 ед.;
- Kia Niro EV — 322 ед.;
- Hyundai Kona Electric — 265 ед.;
- Chevrolet Bolt — 218 ед.;
- VW e-Golf — 211 ед.;
- Renault Zoe — 204 ед.;
- Tesla Model S — 180 ед.;
- Audi E-Tron Sportback — 131 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 10
А це зменшення споживання нафти (і доходів нафтових країн), економія на імпорті бензину та в цілому кращий платіжний баланс. На додачу, локальна екологія явно в плюсі — смогу під нашими вікнами поменшає.
А статистика говорить сама за себе.
Загальний імпорт вживаних машин — 22 тис, загальний ріст на 14% за рік, ріст електро — 40%.
Найбільшу частку серед них зайняли бензинові авто — 48%. Частка електромобілів сягнула 22%, дизельних — 21%, гібридів — 6%, машин з ГБО — 3%.
Чистих електичок вже більше, ніж дизельних. І лише в два рази менше за бензинові. Тенденції у порівнянні з минулими роками бачите?