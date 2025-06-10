В США инфляционные ожидания населения в мае снизились до 3,2%

Инфляционные ожидания американского населения на ближайший год в мае снизились до 3,2% с 3,6% в апреле, показал опрос , проведенный Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

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Детали

Продовольственная инфляция через год ожидается на уровне 5,5% вместо 5,1% месяцем ранее. Это максимум с октября 2023 года.

Рост цен на бензин прогнозируется потребителями на уровне 2,7% против 3,5% в апреле, жилья — 3% против 3,3%.

Общие инфляционные ожидания на ближайшие три года снизились в прошлом месяце до 3% с 3,2%, пять лет — до 2,6% с 2,7%.

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В среду станут известны данные о динамике потребительских цен в США в мае.

По результатам опроса ФРБ Нью-Йорка, вероятность роста безработицы в ближайший год теперь оценивается в 40,8% против 44,1% месяцем ранее. Доля опасающихся остаться без работы в тот же период сократилась до 14,8% с 15,3%.

Ожидания роста рынка акций повысились до 36,3% с 35,7% в апреле.

CNBC называет результаты опроса ФРБ Нью-Йорка менее волатильными по сравнению с опросами Мичиганского университета и Conference Board.