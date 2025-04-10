Инфляция в США в марте замедлилась до 2,4%

В США в марте потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,4% в годовом измерении. Рост цен снизился по сравнению с февральским 2,8%.

Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители инфляция составила 0,1% месяц к месяцу. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,3%.

Годовой базовый индекс инфляции составил в марте 2,8%, тогда как экономисты прогнозировали 3,0%.

Читайте: Инфляция в США впервые за 5 месяцев замедлилась