В США в марте потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 2,4% в годовом измерении. Рост цен снизился по сравнению с февральским 2,8%.
Инфляция в США в марте замедлилась до 2,4%
Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,6%, по данным Trading Economics.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители инфляция составила 0,1% месяц к месяцу. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,3%.
Годовой базовый индекс инфляции составил в марте 2,8%, тогда как экономисты прогнозировали 3,0%.
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Источник: Минфин
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