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10 июня 2025, 9:37 Читати українською

В Украине снизились цены на «молочку» в супермаркетах — Ассоциация

К концу мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

К концу мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам аналитика ассоциации, Георгия Кухалейшвили, за последний месяц в Украине не существенно снизились цены на молоко пастеризованное в пленке, кефир в бутылках и тетрапак, йогурт в бутылках и картонной таре, сливочное масло, сыры Гауда и Фета.

«Вероятно, ослабление цен на молочные продукты произошло в результате снижения закупочных цен на молокосырье и появления на рынке его излишков. Цены на отечественные сыры сдерживают увеличение предложения и потребление импортных сыров на внутреннем рынке, доля которых достигла 47%», — отметил он.

Читайте: Импорт «молочки» в Украину в декабре достиг рекордных $38,5 миллиона. Что импортировали больше всего

Как изменились цены на основные молочные продукты

  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5−2,6% в пленке в среднем стоит 46,41 грн за кг, что на 69 коп. (-1%) меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 9,32 грн (+25%) больше, чем в прошлом.

  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5%-2,6% в пластиковой бутылке в среднем стоит 63,61 грн/кг, что на 1,17 грн/кг (+2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,77 грн за кг (+20%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

  • Кефир жирностью 2,5% в пленке в среднем стоит 55,17 грн за кг, что на 43 коп. (+1%) больше месяца назад и на 9,05 грн (+20%) дороже, чем в прошлом году.

  • Кефир жирностью 2,5% в пластиковой бутылке в среднем стоит 74,76 грн/кг, что на 47 коп. (-1%) меньше месяца назад, но на 24% больше чем в прошлом году.

  • Кефир жирностью 2,5% в тетрапаках стоит 73,5 грн за кг, что на 1,40 грн (-2%) меньше по отношению к прошлому месяцу, но на 15,70 грн (+27%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

  • Сметана жирностью 15% в стаканах в среднем стоит 187,09 грн/кг, что на 32 коп. (+0,2%) больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 46,43 грн за кг (+33%) больше по отношению к прошлогоднему периоду.

  • Сметана жирностью 15% в пленке в среднем стоит 143,19 грн за кг, что на 2,04 грн (+1%) больше по отношению к предыдущему месяцу и на 29,06 грн (+25%) больше по отношению к прошлому.

  • Сливочное масло жирностью 72,5%-73% отечественного производства в среднем стоит 573,64 грн за кг, что на 72 коп. (-0,1%) меньше по отношению к предыдущему месяцу, но на 157,53 грн (+38%) дороже, чем в прошлом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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