В Украине снизились цены на «молочку» в супермаркетах — Ассоциация

К концу мая в Украине снизились цены на основные молочные продукты. Это произошло из-за избытка сырого молока, падения закупочных цен и увеличения импорта сыров. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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По словам аналитика ассоциации, Георгия Кухалейшвили, за последний месяц в Украине не существенно снизились цены на молоко пастеризованное в пленке, кефир в бутылках и тетрапак, йогурт в бутылках и картонной таре, сливочное масло, сыры Гауда и Фета.

«Вероятно, ослабление цен на молочные продукты произошло в результате снижения закупочных цен на молокосырье и появления на рынке его излишков. Цены на отечественные сыры сдерживают увеличение предложения и потребление импортных сыров на внутреннем рынке, доля которых достигла 47%», — отметил он.

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Как изменились цены на основные молочные продукты