Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на девять копеек

Национальный банк Украины установил на 10 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4919 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк 10 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,37 грн (на 9 июня курс был установлен на уровне 47,27 грн). Европейская валюта подоржала на 10 копеек.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту