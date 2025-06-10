Национальный банк Украины установил на 10 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4919 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 9 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил курс гривны на девять копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Валютный рынок
Нацбанк 10 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,37 грн (на 9 июня курс был установлен на уровне 47,27 грн). Европейская валюта подоржала на 10 копеек.
Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии