Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на шесть копеек

Национальный банк Украины установил на 9 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4018 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк 9 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,27 грн (на 6 июня курс был установлен на уровне 47,37 грн). Европейская валюта подешевела на 10 копеек.

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