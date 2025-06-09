Национальный банк Украины установил на 9 июня 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4018 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на шесть копеек
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Валютный рынок
Нацбанк 9 июня установил официальный курс гривны к евро на уровне 47,27 грн (на 6 июня курс был установлен на уровне 47,37 грн). Европейская валюта подешевела на 10 копеек.
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Источник: Минфин
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