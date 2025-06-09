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9 июня 2025, 12:12 Читати українською

Курс биткоина вернулся к росту

В ночь на 9 июня курс биткоина (BTC) пробовал подняться выше $106 тыс. Цена первой криптовалюты достигла $106,3 тыс. впервые за последние 7 дней, но после развернулась вниз. Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на TradingView.

В ночь на 9 июня курс биткоина (BTC) пробовал подняться выше $106 тыс.
Фото: depositphotos

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Как изменился курс

Ведущая криптовалюта отыграла провал курса до $100 тыс., случившийся на прошлой неделе на фоне ссоры президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска.

На 11:00 биткоин торгуется около $105,6 тыс. За сутки он подорожал на 0,1%. Капитализация BTC составляет $2,09 трлн, доля рынка — 64,68%, по данным TradingView.

Ethereum (ETH) торгуется около $2,49 тыс. За последние 24 часа ведущий альткоин подешевел на 1%. За послединй месяц его цена колебалась в диапазоне от $2,3 тыс. до $2,7 тыс., она выросла за это время на 5,5%.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты составляет $105,609.

Другие криптовалюты из топ-10 по капитализации показали слабые разнонаправленные движения. Сильнее других подешевел Dogecoin (DOGE) — на 1,2%. XRP (XRP) от Ripple подорожал больше остальных — на 1%.

Только Tron (TRX) подорожал на 1,2%, что позволило токену подняться с десятого на восьмое место в списке крупнейших криптовалют, обогнав Dogecoin и Cardano (ADA).

Общая капитализация крипторынка за сутки изменилась на 0,1%, она составляет $3,29 трлн. Из топ-100 криптовалют за прошедшие сутки самый большой рост показала Kaia (KAIA), она выросла в цене на 14%. Сильнее других за последние 24 часа подешевел токен DeXe (DEXE) — на 16%.

Индекс страха и жадности

В выходные индекс страха и жадности на крипторынке вернулся в зону «жадности» из зоны «страха. Индикатор поднялся с 45 баллов в пятницу до 62 баллов из 100 в воскресенье и понедельник. Это указывает на то, что участники рынка вновь сменили настроение, они стали более склонны к покупкам, чем к продажам криптовалют.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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